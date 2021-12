Fue detenido en Argentina por delitos cometidos por la dictadura militar

Buenos Aires. Diez ex soldados argentinos se encuentran actualmente detenidos a solicitud del juez federal Daniel Rafaekas. Fueron asesinados en cuatro ocasiones, intento de asesinato y secuestro en cuatro casos durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). Acusado. Los acusados ​​fueron interrogados por primera vez el miércoles pasado. Ella Negado Informe sin embargo. La acusación debe decidirse en un plazo de diez días.

Se dice que los acusados ​​ordenaron una acción militar en septiembre de 1976 contra una reunión secreta de cinco miembros del grupo militante peronista de izquierda Montenegro. Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel fueron asesinados a tiros.

Victoria Walsh, hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, ha fallecido en una situación desesperada. Su hija de un año, que se encontraba allí en el momento del ataque, fue secuestrada por los militares y luego entregada a sus familiares.

Los familiares de Lucy Gómez de Minor, Maricel Minor, Juan Cristóbal Minor y Ramón Alcides Paravalle, quienes tenían una reunión secreta en su casa, fueron llevados a centros secretos de tortura, pero luego fueron liberados.

Más de 200 militares, policías y Gendermary están involucrados en el operativo contra cinco miembros de Montenegro en el distrito Florista de Buenos Aires. Se utilizaron tanques y helicópteros.

¿Aprecia nuestro informe? Luego haga una donación a amerika21 y apoye nuestros artículos actuales, profundos y profesionales sobre eventos en América Latina y el Caribe. Así que todo el contenido de amerika21.de está disponible para todos de forma gratuita. Tu equipo de USA 21 Puedes donar aquí

Es el único Beschuldigten de la mano de sus pensionados en el campo de las Fuerzas Armadas Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re, Carlos Alberto Orihuela, Aricordo Gridomano. Letcher Peleas Ha estado a la vanguardia desde principios de la década de 2000 contra la derogación de las leyes de amnistía y la reanudación de las investigaciones penales contra los autores de la dictadura militar. En dos ocasiones compitió por el partido de extrema derecha “Movimiento de Reconstrucción Republicana” (Morera).

La denuncia penal en este caso ya fue presentada en mayo de 2017 por la hermana de Victoria Walsh, Patricia Walsh. Trajo Era. Él es el coacusado en el caso. Su abogada, Miriam Breckman, dijo a Página 12: “Uno de los aspectos más dolorosos de este caso es que las diez personas arrestadas ahora han estado escondidas en sus casas sin ningún juicio previo.

En Argentina se conoce el operativo militar del 29 de septiembre de 1976, y entre otras cosas, el padre de Victoria, el escritor y periodista Rodolfo Walsh, manejó los hechos en una carta a amigos unos meses después, que luego se hizo pública. En el cual Escribe Dijo: “Mi hija estaba decidida a no rendirse viva. […] La wiki podría haber elegido otras formas que no eran honorables. Pero eligió ser muy honesta, muy generosa, muy sensata. Su brillante muerte resplandeciente resume su corta y maravillosa vida. No vivió para sí misma, vivió para los demás, para millones de personas. Sin embargo, su muerte es la única de la que está orgullosa. Me levanto en este orgullo, del cual nací de nuevo.

Rodolfo Walsh es uno de los escritores contemporáneos más importantes de Argentina y uno de los pioneros del “nuevo periodismo”. Es más conocido por su libro Operación Masacre, publicado en 1957, en el que trata sobre el asesinato de los opositores peronistas del régimen por una dictadura militar en ese momento. En la década de 1970, Walsh, al igual que su hija, se unió a Montenegro. En marzo de 1977 fue emboscado y fusilado por el ejército.