Fue lanzado el día anterior y los servidores están llenos.

Después de que el juego de supervivencia MMO volviera a retrasarse poco antes de su lanzamiento, finalmente llegó el día previsto: The Day Before se lanzó para PC. Pero si ya estás sentado sobre brasas, tendrás que tener un poco de paciencia: el título no se lanzará hasta dentro de unas horas.

Puede encontrar toda la información importante previa al lanzamiento aquí. También acompañaremos la salida por la noche en directo, por ejemplo para informarle de problemas técnicos.

El día anterior: El inicio de la transmisión en vivo

21:01 Los servidores todavía no son suficientes. Nosotros y muchos otros jugadores estamos experimentando problemas de conexión, incluso si con un poco de suerte no conseguimos un servidor lleno, sino un servidor muy ocupado. Mientras tanto, siguen acumulándose en Steam Quejas en el foro, Así como en las primeras reseñas de usuarios, que aparecieron dos horas después del lanzamiento. “Mayormente negativo” ponerse de pie. Reclamaciones de fraude y servidores completos: la gente expresa su enojo al respecto, a veces con comentarios groseros. El desarrollador Fntastic aún tiene que entrar en más detalles sobre esto en Discord o X (anteriormente Twitter), aparte de eso. Servidor completo de Norteamérica Para confirmacion. Por supuesto, esto todavía podría cambiar hoy, pero es poco probable que esperemos que la situación mejore hoy. Hemos dejado de intentar conectarnos al servidor por ahora y le deseamos buenas noches con o sin el día anterior. 8:12 pm Si ya puedes jugar tú mismo o ver a otros ampliamente en la transmisión: ¿Qué opinas de ‘El día antes’ hasta ahora? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones después de que resultó ser un juego real?

19:46 Con el lanzamiento en Acceso Anticipado, el precio ya está claro: 38,99 €. 19:40 Ahora los servidores han alcanzado sus límites y también se producen mensajes de error y fallos. Las quejas se acumulan en Steam. Aquí hay otro consejo importante: Si quieres un reembolso por un juego porque no te gustó, no deberías gastar las dos horas permitidas de juego intentando acceder al servidor. 19:29 Nuestros colegas de GameStar están jugando duro en Twitch. Así que si todavía tienes que esperar, no dudes en echarle un vistazo: 19:26 Hasta ahora los servidores parecen estar al día con todo. Al menos no leemos ninguna queja en las redes sociales ni en el servidor oficial de Discord del juego. Sin embargo, muchos de ellos todavía se están descargando, por lo que seguro que la demanda aumentará durante las próximas horas. 19:15 Mientras la descarga aún continúa, otros ya han iniciado el juego, como se puede ver en Twitch, entre otros. Entonces, "The Day Before" parece un juego real. La pregunta es si realmente puede hacer algo. 19:06 Pero ahora parece que ha comenzado. Muchos jugadores, incluidos nosotros, iniciamos la descarga en 54,3 GB. Si no ve el botón Instalar, reiniciar Steam será útil. Ahora sólo nos queda esperar y ver. 19:01 Terminó a las 7 de la tarde. Todavía no podemos descargar The Day Before en Steam. Pero una cosa cambió. En lugar de decir lanzamiento el 7 de diciembre, ahora dice "próximamente". Esto podría significar todo o nada. También hay juegos en los que esta notificación está presente desde hace varias semanas. 6:39 pm Debería comenzar oficialmente en unos minutos. El juego aún no se puede descargar, pero debería estar listo a las 7 p.m. 4:55 pm Si todavía quieres jugar The Day Before hoy, necesitas una buena conexión a Internet. Los requisitos del sistema en Steam son al menos 55 GB de espacio de almacenamiento gratuito Específico: la descarga debe ser igualmente grande. Actualmente no hay precarga para el juego. 14:58 Otro detalle curioso: Arriba IGN Ya hay cinco reseñas de usuarios sobre el juego… aunque aún no se puede jugar. Sin embargo, es imposible determinar si alguien realmente intentó aumentar la puntuación o si los fans individuales se divirtieron un poco.









11:30 am Como los fans en Reddit Se ha descubierto que el canal de YouTube The Day Before ha eliminado o hecho privados todos los vídeos sobre el juego que tienen más de un año. Los fanáticos sospechan que el desarrollador quiere evitar comparar imágenes antiguas con el juego real. Aquí tenéis de nuevo el primer tráiler del juego:









El día anterior: el primer juego muestra cuán peligroso puede ser el MMO de supervivencia en mundo abierto 09:00 Una vez que se acerque el lanzamiento de hoy, lo publicaremos aquí y lo mantendremos informado sobre todo lo importante.

Día antes del lanzamiento: fecha y hora de inicio

¿Cuándo se estrenará El día anterior? El 7 de diciembre de 2023.

El 7 de diciembre de 2023. ¿A qué hora empieza eso? Puedes empezar a las 19:00 hora alemana.

¿En qué plataformas está disponible el juego? Por ahora, The Day Before solo aparecerá en PC, es decir, como una versión de acceso anticipado. También está previsto un lanzamiento para PS5 y Xbox Series X/S y debería aparecer en el lanzamiento completo. Pero aún no hay fecha para eso.

este es el dia anterior













Día anterior: el MMO “Last of Us” está de regreso y pronto ingresará en acceso anticipado

The Day Before es un juego de supervivencia de mundo abierto ambientado en un apocalipsis zombie. En consecuencia, no sólo tendremos que defendernos de los no-muertos, sino también gestionar nuestros escasos suministros, como munición, materiales de artesanía o ropa de abrigo.

Además de los oponentes controlados por la IA, también tenemos que lidiar con otros jugadores porque no hay suficientes recursos para todos. Por lo tanto, es necesario que haya un fuerte enfoque en PvP, pero también podemos cooperar con los aliados.

El día antes de la polémica

Desde el primer tráiler de la película, los fans han tenido algunas dudas sobre el día anterior. La razón es que el juego parece demasiado bueno para ser verdad, sobre todo porque hasta ahora el estudio de desarrollo Fntastic era relativamente desconocido.

También ha habido acusaciones de plagio en uno de los trailers, con varias tomas que lucen exactamente como el trailer de zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War:

La versión beta de Day Before se anunció en abril, pero resulta que no estaba disponible para todos. Como supo IGN cuando se le preguntó, la versión beta estaba destinada únicamente a voluntarios.

A más tardar esta noche sabremos si The Day Before es realmente falso o si el juego puede cumplir sus promesas.

Y tú, ¿tienes esperanzas el día anterior o todavía estás escéptico?