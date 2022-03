¿Fueron ilegales las subidas de precios de Netflix? Reclama tu dinero ahora

Desde el comienzo en Alemania, los costos de suscripción de Netflix han subido hasta seis euros. ¿Pero eso era ilegal?

El servicio de streaming Netflix sigue subiendo los precios. La empresa ajustó por última vez los costos de suscripción en Alemania en 2021, y el siguiente aumento se produjo en EE. UU. a principios de 2022. Pero el Tribunal de Distrito de Berlín dictaminó que estos cambios no eran legales. La cláusula contractual en los Términos de uso de Netflix, por la cual la empresa otorga aumentos de precios, no es aceptable. Netflix se resiste.

Los Términos de servicio de Netflix no son transparentes

La Asociación Federal de Organizaciones de Consumidores (vzbv) presentó una demanda contra Netflix International BV en enero de 2021. La asociación acusa a la empresa de no formular con suficiente claridad los términos del aumento de precios. Los Términos de uso establecen que se reservan el derecho de modificar los precios de suscripción para reflejar “cambios en […] Reflejar los costos totales.” Las razones pueden ser, por ejemplo, altos costos de licencias, personal y sistemas de TI.

En primera instancia, el Tribunal Regional de Berlín confirmó la Asociación Federal de Organizaciones de Consumidores. El tribunal justificó la decisión por el hecho de que los términos de uso de Netflix no son lo suficientemente transparentes y, por lo tanto, los usuarios no pueden comprender los cambios de precios. En el caso de una empresa global, no está claro en qué medida los costos operativos más altos afectan los precios de suscripción. Según el tribunal regional, Netflix también tendrá que recortar precios si los costes de la empresa son inferiores a lo previsto. A partir de ahora, la cláusula de Términos de uso está muy desequilibrada.

Netflix ha apelado el fallo ante el Tribunal de Apelación de Berlín. Una portavoz de TECHBOOK dijo: “Obtuvimos la aprobación de nuestros miembros para un aumento de precios en Alemania. Los aumentos de precios no se basaron en la cláusula de los Términos de uso, que es objeto de una demanda en curso. Por lo tanto, la efectividad de nuestro los aumentos de precios no están en duda”.

¿Los usuarios cobran ahora?

Según lo informado por Stiftung Warentest, los usuarios afectados por el aumento de precios ahora pueden reclamar un reembolso de Netflix. En consecuencia, es posible un reembolso de hasta 226 € si cancela la suscripción antes del primer aumento en 2017. Por cada mes adicional que Netflix cobre la tarifa de suscripción, la compañía tendrá que pagar la diferencia. Para los que tenían una suscripción premium antes de 2017 y ahora tienen que pagar 17,99€, la diferencia es de 6€. Según Stiftung Warentest, también hay una tasa de interés del 4,12 por ciento.

Los usuarios afectados ahora pueden solicitar un reembolso utilizando un formulario de carta ya preparado. Sin embargo, esto no significa que Netflix esté pagando el dinero ahora. Dado que la sentencia del Tribunal Regional aún no es definitiva y Netflix ha apelado, tenemos que esperar la decisión del Tribunal de Apelaciones de Berlín.

