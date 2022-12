Fuga de referencia: la GPU para portátiles Nvidia GeForce RTX 4060 muestra ganancias de rendimiento moderadas

Esto hace que la GPU para portátiles GeForce RTX 4060 sea un 23,5 por ciento más potente que la GPU para portátiles GeForce RTX 3060 promedio en esta fuga de referencia. Si bien es un paso sólido, no es tan impresionante como el aumento del rendimiento del 54 por ciento de la GeForce RTX 4090 con respecto a su predecesora inmediata. La GeForce RTX 4060 no alcanza el rendimiento de la GPU de la computadora portátil GeForce RTX 3070 o incluso la Intel Arc A770M, mientras que la GeForce RTX 4070 Ti de la computadora portátil y AMD Radeon RX 6800M se mantienen en 13.2 por ciento y 15.7 por ciento, respectivamente.

Desde 2009, he estado escribiendo para varias publicaciones del sector tecnológico hasta que me incorporé a la sección de noticias de Notebookcheck en 2018. Desde entonces, he combinado mis muchos años de experiencia en el campo de las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes con mi pasión de toda la vida por la tecnología para informar. nuestros lectores sobre los nuevos desarrollos en el mercado. Mi experiencia en diseño como directora de arte para una agencia de publicidad me da una visión profunda de los detalles de esta industria.