Pantalla gigante del frigorífico inteligente

Samsung ha anunciado una nueva versión de su nevera inteligente Family Hub para CES 2023. Debería venir con una pantalla de 32 pulgadas, el doble del espacio de pantalla en comparación con los modelos anteriores.

el Comunicado de prensa coreanoen el nuevo Samsung Frigorífico Family Hub Plus Presentado por primera vez, todavía no da muchos detalles sobre las especificaciones técnicas del dispositivo. Además, el precio o la disponibilidad aún no se han mencionado. En cambio, el estreno se centra en la funcionalidad del gran espectáculo nuevo. pantalla de 32 pulgadas.

ese Pantalla táctil de alta definición completa Ofrece más del doble del tamaño de pantalla del último frigorífico inteligente de Samsung, que solo tenía una pantalla de 21,5 pulgadas. La nueva pantalla inteligente ya está aquí formato de retrato Está optimizado para formatos de video verticales como TikTok y YouTube Shorts. Con el servicio Samsung TV Plus, también es posible reproducir canales de TV, también opcionalmente Modo de imagen en imagenMientras busca recetas o controla otras funciones inteligentes.

Imagen: Samsung

acerca de aplicación cosas inteligentes Muchos dispositivos domésticos inteligentes se gestionan directamente en la gran pantalla táctil del frigorífico y, con el SmartThings Hub integrado, Family Hub Plus se convierte en el controlador central de IoT. Además de videos y recetas, la pantalla también puede mostrar obras de arte a través de la aplicación Bespoke Atelier o sus propias fotos a través de la aplicación Google Photos.

El Samsung Family Hub Plus está programado para mostrarse en CES 2023 a partir del 5 de enero.

Recursos