Whatsapp de descuento en enero? En los dispositivos el mensajero no debería funcionar

Whatsapp pronto dejará de funcionar en algunos dispositivos. (imagen icónica) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

El nuevo año puede comenzar con un cambio para algunos usuarios de Whatsapp. A partir del 1 de enero, la aplicación no será completamente funcional en muchos dispositivos.

Kassel – Como siempre, cuando un año llega a su fin, hay que llegar a un acuerdo Lidiando con los cambios que vienen con el fin de año. No todos ellos son de naturaleza positiva. Recientemente se informó que algunos usuarios del servicio de mensajería el whatsapp No podrá usar la aplicación como de costumbre a partir del próximo año. hna.de lo resume.

Se dice que la razón por la que Whatsapp se suspendió el 1 de enero de 2023 en algunos teléfonos móviles son las actualizaciones de software. Los sistemas operativos móviles afectados ahora no están lo suficientemente avanzados, según los informes. tn3.de con referencia a Blog de tecnología Gishchina. El popular servicio de mensajería se cerrará para un total de 49 modelos de teléfonos inteligentes. ¿Pero es esto cierto? El portavoz explica que Whatsapp no ​​crea listas de dispositivos compatibles, solo sistemas operativos Espejo.

Se dice que los teléfonos móviles con sistemas operativos más antiguos se vieron afectados por el cierre de Whatsapp en enero.

Actualmente admitimos los siguientes dispositivos, que también recomendamos usar Whatsapp sitio de whatsapp:

Dispositivos Android a partir de Android 4.1

iPhones desde iOS 12

Teléfonos KaiOS de KaiOS 2.5.0, incluidos JioPhone y JioPhone 2

Whatsapp pronto ya no se puede usar para muchos? ¿Qué hay detrás de las advertencias?

Por lo tanto, todos los sistemas operativos anteriores no son compatibles. Whatsapp debería ocupar un lugar destacado en los iPhone con iOS 10 e iOS 11 Gishchina Suspendido a partir del 24 de octubre. Además, muchos modelos de Android se ven afectados. Gishchina Los nombres, entre otros, son los siguientes teléfonos inteligentes en los que Whatsapp pronto ya no se podrá utilizar:

iPhone 5 y 5C de Apple

HTC deseo 500

Huawei Ascender: D, D1, D2, G740, Mate y P1

lenovo a820

LG Optimus: 4X HD, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2II, L3II, L3II doble, L4II, L4II doble, L5, L5II, L5II doble, L7, L7II, L7II doble, Nitro HD

Samsung Galaxy: Ace 2, Core, S2, S3 mini, Trend II, Trend Lite, XCover 2

Sony Xperia Arc S, miro y Neo L

Whatsapp: algunos sistemas operativos ya no son compatibles

Whatsapp se cerrará para los dispositivos afectados el 31 de diciembre, informa Gishchina. Cualquiera que ya haya instalado Whatsapp debería poder continuar usando la aplicación por ahora, según los informes. t3n.de. Sin embargo, ya no es posible crear una cuenta de Whatsapp en el teléfono celular afectado o volver a verificar una cuenta existente. Otra razón por la que Whatsapp todavía funciona en los dispositivos mencionados es que la lista no fue creada por Whatsapp, por lo que los dispositivos afectados no están confirmados oficialmente.

Los usuarios de Whatsapp pueden comprobar por sí mismos si su teléfono móvil es compatible con los sistemas operativos especificados por Whatsapp. Para los modelos iPhone 5 y 5c, por ejemplo, iOS 10 se menciona como el último iOS compatible. Desde iOS 11, Formularios Ya no está en la lista de Apple.. Por lo general, no se recomienda para sistemas operativos que ya no reciben actualizaciones de seguridad, incluso si la aplicación aún funciona.