Fuga del historial de chat: el CEO de Binance, Bankman-Fried, advierte sobre la bancarrota de FTX: “Cuanto más daño haces, más terminas en la cárcel” | Boletin informativo

• Para los expertos en criptomonedas como el jefe de Binance, el colapso de Bankman Fried no fue una sorpresa

• Bankman-Fried Chow advirtió sobre serias consecuencias legales

• La amistad inicial entre Zhao y Bankman-Fried se ha convertido en una rivalidad



El accidente de Sam Bankman-Fried merece una película: en solo unos días pasó de ser un mesías criptográfico multimillonario a un estafador fuera de la ley a nivel mundial que enfrenta una dura sentencia de prisión. Mientras tanto, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas y acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores. Según su abogado, el joven de 30 años accedió a ser extraditado a Estados Unidos a principios de esta semana. Rara vez se ha discutido un tema con tanta frecuencia en los medios como la debacle de FTX que rodea al apuesto personaje Bankman-Fried. Su colapso no debería sorprender a algunos expertos en criptomonedas.

CEO de Binance: “Cuanto más daño cause, más tiempo terminará en la cárcel”

Sobre todo, se dice que el presidente de Binance, Changpeng Zhao, sabía que el intercambio de cifrado FTX era un esquema de fraude masivo. Como informa The New York Times, el hombre de 45 años supuestamente le envió un mensaje al fundador de FTX a través del proveedor de chat encriptado Signal el día antes de que se declarara en bancarrota el 11 de noviembre. En este SBF advirtió de las enormes consecuencias legales: “Cuanto más daño hagas ahora, más tiempo estarás en la cárcel después”, escribió Chow a su ex rival.



“¡Ahora para, no cause más problemas!” Zhao continuó su advertencia. Se refería específicamente a los tratos que FTX todavía estaba ejecutando con su fondo de cobertura Alameda que acumuló miles de millones en pérdidas. Zhao también acusó al exjefe de FTX de querer desestabilizar la conocida criptomoneda Tether con los acuerdos de Alameda. Bankman-Fried respondió: “¿Eh? ¿Crees que voy a dañar las monedas estables? ¿De verdad crees que $ 250,000 serían suficientes para amenazar la paridad con el dólar?” A cambio, Zhao respondió que esta cantidad podría ser suficiente para causar problemas, aunque no se produjo ningún bloqueo. “Mi consejo honesto para usted: tome un traje, regrese a Washington, D.C. y comience a responder muchas preguntas”, sugirió Zhao con aire de suficiencia. Sin embargo, Bankman-Fried no pudo poner en peligro la estabilidad de la cuerda.



Zhao y Bankman-Fried: los amigos se convierten en los competidores más cercanos

Del flujo de noticias, es evidente que la relación entre el auge de las criptomonedas estuvo lejos de ser armoniosa. Y esto a pesar de que Zhao y Bankman-Fried inicialmente mantuvieron relaciones amistosas entre ellos. Binance invirtió en el todavía incipiente intercambio de criptomonedas FTX en 2019. Juntos, Zhao y Bankman-Fried fueron considerados estrellas criptográficas en ascenso que tuvieron un gran impacto en la escena. Sin embargo, su relación se deterioró rápidamente y aumentaron los ataques verbales.



Un punto importante de discordia fue el tema de la regulación en el sector de las criptomonedas: Bankman-Fried lo acogió abiertamente, mientras que Zhao, considerado muy conservador, lo rechaza enérgicamente. Según el New York Times, el exjefe de FTX usó su creciente influencia en los círculos políticos de Washington para criticar maliciosamente a Chow. “Estaba frustrado por mucho de lo que vi, pero tenía que entender que no fue una buena decisión de mi parte expresarlo”, dijo Bankman-Fried.

Zhao vendió toda su criptomoneda FTX, lo que condujo a una espiral de escalada

La disputa entre los multimillonarios llegó a un punto crítico a principios de noviembre cuando Zhao anunció que Binance vendería todas sus tenencias de FTT. FTT fue una criptomoneda creada por FTX. “Solíamos ser solidarios, pero no vamos a fingir que nos amamos después del divorcio. […] No apoyaremos a las personas que presionan a otros jugadores en la industria a sus espaldas “, tuiteó Zhao. Este anuncio puede verse en retrospectiva como el principio del fin para el intercambio FTX. La venta de las tenencias de FTT de Zhao ha aterrorizado al sector de Internet. Los inversores inundó FTX con solicitudes para retirar sus fondos, causando una crisis de liquidez multimillonaria, FTX luego se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022.



Binance ha retirado su oferta para adquirir FTX

Entonces Binance jugó un papel importante en el incidente de FTX. Poco después de que se hicieran públicos los graves problemas de financiación de FTX, Binance anunció que quería adquirir al competidor. De esta manera, el dominó que ya está cayendo debe detenerse antes de que pueda causar más daño al sector criptográfico afectado. Pero a medida que el alcance del desastre financiero de FTX se hizo evidente gradualmente, Binance canceló rápidamente los planes de adquisición, lo que provocó una conmoción en todo el sector de las criptomonedas. Uno solo puede imaginar si la antipatía personal de Zaha hacia Bankman-Fried jugó un papel. En cualquier caso, la quiebra de su gran competidor ciertamente no es un inconveniente para Binance, ya que Binance quiere cerrar la brecha que dejó la quiebra de FTX y convertirse en la fuerza líder en el mundo criptográfico.

