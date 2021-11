Fundador de Innocent Meat: ‘La carne debe hacerse de manera diferente’

¿Carne del laboratorio? Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero en unos años estará disponible en nuestros supermercados, dice Laura Gertenbach. El cofundador de Innocent Meat en Rostock está trabajando en una tecnología mediante la cual se produce carne a partir de células madre animales.

La humanidad tendrá que comer menos carne. La mayoría de la gente conoce este mensaje. Si nueve o diez mil millones de personas vivieran un día en el planeta Tierra, comeríamos el doble de carne que hoy. Y hoy ya tenemos un problema: el consumo de carne provoca grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y ocupa espacio y agua. si no lo haces

“No creo que se pueda llegar a las personas con cláusulas de bloqueo y exención”, dijo Laura Gertenbach, cofundadora de la startup de Rostock Innocent Meet, en el podcast “Zero Hour”. “Max Musterman, que compra su carne todos los días en Lidl o Rewe, no quiere prescindir de ella”. En Alemania, las cifras son consistentes: alrededor de 60 kilogramos de carne por persona por año, dijo Gertenbach. En cualquier caso, si la gente de los países emergentes aún no lo ha probado, el consumo aquí aumentará.

Por eso está trabajando con su cofundador Patrick Nonenmacher en una alternativa: quiere producir carne artificialmente, a partir de células madre en un laboratorio, conocida como carne cultivada o “carne limpia”. “Realmente quiero hacer la carne de manera diferente”, dice. “El aspecto climático es muy importante para mí, y quiero seguir comiendo carne en el futuro y no sustituir los guisantes”.

La mujer de 36 años creció en una familia de agricultores y fundó Oberlecker, una plataforma de marketing en línea para productos cárnicos orgánicos, en 2017. Es por eso que ella misma orquestó la masacre y notó lo “lenta y costosa que era”.

La carne pura se obtiene a partir de células madre animales. “Esto sucede en un biorreactor, en principio como la cerveza”, explicó Gertenbach. Estos se reproducen en una granja de células. Luego se les alimenta con líquido, un tipo de alimento, para que se dividan y se conviertan en tejido muscular y graso. Ese es el gran desafío, dice Gertenbach, porque eso representa el 90 por ciento de los costos. Su objetivo es desarrollar un producto asequible, de lo contrario “no acabará en el supermercado”.

Sin embargo, no ve a su empresa como productora de carne, sino como proveedora de tecnología. Quiere proporcionar a los productores o comerciantes la tecnología que les permitirá producir su propia carne de cultivo. “Nuestro objetivo no es enviar productos al supermercado, sino proporcionar a la industria alimentaria tecnología basada en el principio de ‘plug and play’”, dijo Gerttenbach.

Si todo va según lo planeado, Innocent Meat quiere tener sus primeros sistemas experimentales en 2024 y comenzar la producción a fines de 2025. La startup que acaba de mudarse al campus de la Universidad de Rostock es la primera de su tipo en Alemania. Sin embargo, hay mucha competencia en el mundo, especialmente en Israel y Estados Unidos. Según un informe del Good Food Institute, hay 76 empresas en todo el mundo en el negocio de la carne artificial, y solo el año pasado se agregaron 23. Estos incluyen la startup israelí SuperMeat, así como Aleph Farms, un fabricante de filetes de laboratorio, y Future Meat.

