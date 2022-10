Galleria Kaufhof está en necesidad: la empresa quiere ayudar al estado nuevamente con dinero

La cadena de supermercados más grande de Alemania necesita – ¡otra vez!

Galleria Karstadt Kaufhof solicitó ayuda estatal por tercera vez en dos años, se anunció el viernes. El presidente de Galleria, Miguel Mullenbach, advirtió a los empleados que el gigante minorista (131 sucursales, 18,000 empleados) estaba “una vez más en una situación peligrosa”. La guerra rusa en Ucrania y la alta inflación afectaron gravemente a Galeria.

Solo en energía, la compañía tendrá que gastar 150 millones de euros más de lo previsto en los próximos dos años. Además, la gente limitaba su consumo a las necesidades básicas. Esto pone en riesgo el futuro de la empresa.

En 2021 y 2022, un total de 680 millones de euros en dinero de los contribuyentes ya había ingresado a Galleria en dos cuotas. Aún no se sabe cuánto dinero solicitó el grupo esta vez. Pero la ayuda es controvertida.

► Profesor experto en comercio Gerrit Heinemann (62 años, Universidad de Ciencias Aplicadas de Niederrhein) en BILD: “La ayuda estatal a Galeria Kaufhof es dinero desperdiciado. Ha sido claro durante décadas: el concepto de grandes almacenes ya no funciona y no tiene futuro”. ha declinado Kaufhof ha estado en el mercado minorista durante años, ya que se fue “hacia cero”: la empresa en realidad ya no juega un papel, y tampoco vale la pena reestructurarla. “Solo el año pasado, Galeria incurrió en una pérdida de más de 600 millones de euros ”, mientras que los minoristas operan a otros les va bien”.

La conclusión de Heinemann: “La nueva ayuda estatal distorsionaría la competencia y sería injusta. Hago un llamamiento a los políticos responsables para que no permitan que Galleria los chantajee”.

¿Problemas “caseros” de Galleria?

Sigue siendo incierto si se aprobará la solicitud de Galeria. El experto comercial, el profesor Jörg Fonder (Universidad de Worms), predice: “No hay mucho que sugiera que Galeria tendrá éxito esta vez con la convocatoria de ayuda estatal”.

La situación es diferente de lo que es durante la pandemia de Corona. En ese momento, el comercio y la gastronomía fueron las principales víctimas de la crisis. En la actual crisis energética, toda la economía se ve afectada. “Salvar una cadena de supermercados enferma no es la misma prioridad que hace un año”, dijo.

De todos modos, los problemas “caseros” de la tienda. Galeria ya no es atractiva para los clientes porque ha eclipsado el auge del comercio en línea y ofrece muy poca experiencia de compra y asesoramiento.

Por su parte, Stefan Genth, director general del German Retail Consortium (HDE), advirtió que “los grandes almacenes son y seguirán siendo uno de los principales generadores de tráfico en nuestras ciudades del interior”. Es “una misión a nuestras ciudades del interior”.

