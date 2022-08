GeForce Now: juegos en la nube en el navegador ahora a 1440p y 120 fps

Las versiones del navegador Chromium de GeForce Now ya no están limitadas a resoluciones Full HD de 1920 x 1080 píxeles y 60 cuadros por segundo. Cualquiera que use la suscripción RTX 3080 más costosa ahora puede jugar a 2560 x 1440 píxeles (WQHD) y 120 cuadros por segundo, siempre que el monitor con la resolución adecuada esté conectado a al menos 120 Hz y la conexión a Internet esté a la par.

Hasta ahora, esto solo ha funcionado en las aplicaciones de Nvidia, que solo están disponibles para Windows en el caso de computadoras de escritorio y portátiles. Las versiones del navegador ahora también se pueden usar para aumentar la resolución y la velocidad de fotogramas máxima en otros sistemas, como Chromebooks o computadoras con Linux. Nvidia admite oficialmente Chromium, Google Chrome y Microsoft Edge.

Solo los juegos 4K con 3840 x 2160 píxeles y 60 cuadros por segundo todavía están reservados para aplicaciones. Velocidades de cuadro más altas aún no son posibles en 4K con GeForce Now.

Tarifa plana de internet recomendada

Según Nvidia, la transmisión de juegos a 1440p a 120 fps requiere un ancho de banda de aproximadamente 42 Mbit/s, lo que da como resultado un volumen de datos de aproximadamente 19 GB después de una hora. los La membresía RTX 3080 cuesta € 20 por mes con pago mensual; Si pagas cada seis meses, el precio baja a 16,67 € al mes. El plan Prioritario más económico todavía está limitado a 1080p y 60 fps.

Las PC en la nube funcionan con los procesadores Ryzen Threadripper y los aceleradores de GPU de AMD, cuya potencia informática se dice que coincide con la GeForce RTX 3080. Nvidia asigna ocho núcleos de CPU, 28 GB de RAM y una GPU para la sesión de juego. Los juegos se ejecutan en un SSD PCI Express, lo que garantiza tiempos de carga bajos.



