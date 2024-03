Nvidia Blackwell: GeForce RTX 5000 con hasta 512 bits sigue siendo una 'fantasía' por ahora

Imagen: Samsung

Usuario kopite7kimi Hasta ahora, no hay evidencia de que Nvidia equipará sus GPU Blackwell de generación RTX 5000 con una interfaz de memoria más amplia que la actual GPU AD102 de 384 bits. Como debería estar debajo”.No muy diferente“Ir.

Actualmente no hay referencias a 512 bits.

La fantasía de una interfaz de 512 bits aún no ha desaparecido, pero según los conocimientos actuales se mantendrá en un máximo de 384 bits con la GeForce RTX de próxima generación.

Aunque todavía imagino 512 bits, la configuración de la interfaz de memoria del GB20x no es muy diferente de la del AD10x. -Kopite7Kimi (@kopite7kimi) 9 de marzo de 2024

320 bits: no apto para uso con RTX 4000

que esta debajoNo muy diferente“, aunque hay margen para desviaciones del esquema actual para GPU más pequeñas, lo que significa 256 bits para el AD103, 192 bits para el AD104 y 128 bits para el AD106 y AD107, pueden proporcionar detalles concretos. kopite7kimi Pero todavía no, no es de extrañar, ya que es posible que la propia Nvidia no haya tomado una decisión final sobre la configuración específica de las GPU, que a su vez debería arreglarse. Nvidia también ha hecho un uso destacado de los 320 bits en la generación RTX 3000, por ejemplo en el caso de la GeForce RTX 3080.

Si el RTX 5000 continúa usando GDDR6 (32 bits de ancho, el tamaño máximo de los módulos GDDR6(X) es de 2 GB. Actualmente, Nvidia utiliza el enfoque de solo clip con la GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB, que duplica instantáneamente la capacidad de almacenamiento, aunque eso no es lo que se esperaría en la billetera.

Con GDDR7, aún serán posibles mayores capacidades a partir de 2025

Con el GDDR7 recientemente aprobado, que garantiza su uso para la GeForce RTX 5000, también deberían estar disponibles chips de memoria de 3GB a partir de 2025. Esto daría como resultado un aumento del 50 por ciento en las capacidades en las mismas interfaces de memoria amplias.

Hoja de ruta de Micron con HBM3, GDDR7 y DRAM de 32 Gb (Imagen: Micron)