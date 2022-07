¿Volverá el Borussia Mönchengladbach al mercado de fichajes? Según los rumores, el VFL encontró lo que buscaba en Croacia cuando buscaban un sucesor para Brill Embolo (25), quien dejó el club por el Mónaco. Entonces, Dion Drina Bilgo (20) podría mudarse pronto de NK Osijek al Bajo Rin. Esto fue informado por múltiples fuentes el jueves (28 de julio de 2022).

“Estaremos atentos a como sumar al equipo. He visto que no es tan fácil cuando no tenemos a los mejores jugadores. Amo a nuestra juventud, pero es diferente cuando juegas en el nivel juvenil o en el nivel de la liga regional antes, y ahora para Borussia Mönchengladbach Hay que ganar partidos en la Bundesliga. Es importante estar atento a uno o dos refuerzos para no poner demasiada carga sobre los hombros de los niños para que puedan seguir desarrollándose bien”.

Con esta declaración clara, el entrenador Gladbach daniel farke El 45 indicó tras el amistoso ante la Real Sociedad del sábado (23 de julio 1-1) que aún ve la necesidad de refuerzos en ataque.

Ahora, después de unos días, el deseo del jefe de VfL ya podría cumplirse. Porque: Según información de “cieloGanar la medalla de oro en la búsqueda de otro delantero en Croacia.

Según lo informado por el presentador de televisión de pago, Dion Drina Bilgo de Gladbach quiere atraer a NK Osijek al bajo Rin. Se dice que VfL ya ha realizado una oferta inicial de alrededor de 3,5 millones de euros.

En Gladbach, Beljo podría ser el sucesor Brill Ampolo Compitiendo, que se mudó al AS Monaco hace unas semanas por unos 12 millones de euros.

Bilgo mide 1,95 metros y tiene dos partidos con la selección sub-21 de Croacia. La temporada pasada, mientras estaba cedido en el NK Istra, marcó 20 goles y brindó cuatro asistencias en 37 partidos oficiales la temporada pasada.

El inicio de la nueva temporada también fue exitoso. Bilgo anotó los dos goles en la victoria de Osijek por 2-1 sobre el HNK Gorica en la primera ronda del SuperSport HNL. Se dice que esto convenció particularmente al entrenador Daniel Farke, quien, según “Sky”, es un gran admirador del delantero.

Según el sitio web “Transfermarkt.de”, el valor de mercado del croata, que todavía está vinculado contractualmente con Osijek hasta 2025, es de 4,5 millones de euros. Las oportunidades de compromiso de Gladbachers están actualmente abiertas.