Thomas Müller en la Bundesliga: retrocediendo gracias a Hansi Flick

Y ahora ha vuelto: Thomas Müller vuelve a la selección nacional. El seleccionador nacional Hansi Flick nominó al jugador de 33 años para los partidos internacionales contra Japón (9 de septiembre) y Francia (12 de septiembre). O: nomínelo. Müller regresa con la camiseta de la DFB porque Niklas Volkrug corre peligro de fracasar. La forma en que Müller ha recuperado su lugar entre los mejores del fútbol alemán sugiere que Flick no está actuando con convicción.

BR24Sport retransmitirá en directo por radio el partido entre Alemania y Japón el 9 de septiembre a las 20.45 horas. Haga clic aquí para ver un ticker en vivo.

Poco tiempo de juego, lesión, comienzo difícil para Müller esta temporada

En cambio, el manejo de la gente de Mueller muestra cuán difícil será para Flick navegar la agitación dentro del equipo de la Asociación Alemana de Fútbol. El jugador nacional, que fue internacional en 121 ocasiones, fue uno de los mejores jugadores de la selección nacional en la última década, pero su tiempo finalmente pareció terminar después de un pobre Mundial en Qatar.

De hecho, regresar parece imposible en este momento, como señaló Hansi Flick al nominar al equipo el jueves pasado. Lesión, por la que Müller se perdió gran parte del entrenamiento, falta de tiempo de juego (en los tres primeros partidos de la temporada, el campeón del mundo de 2014 alcanzó un total de 94 minutos): todos los argumentos iban en contra de la candidatura del jugador del FC Bayern.

Pequeños cambios en el Mundial de Qatar

“Las nuevas influencias son importantes para que el equipo viva y se desarrolle”, justificó Flick no nominar a los jugadores veteranos después del Mundial y los contó. Nueve meses después, el centro del campo y el ataque de la selección nacional se parecen mucho a los de un equipo que no pasó de la fase de grupos en Qatar. Se incorporó Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Florian Wirtz reemplazó a Mario Götze, Kevin Schade (Brentford) reemplazó a Yousufa Moukoko (Borussia Dortmund) y Leon Goretzka tuvo un descanso para reflexionar. De lo contrario, buscará en vano nuevos efectos.

También sorprende que Müller sustituya la pérdida de Niklas Volkrug. Aunque Müller es el máximo goleador de los jugadores en activo de la Bundesliga con 44 goles para la selección nacional (séptimo en la historia de la DFB), su porcentaje de goles (0,36 goles/partido) y su estilo de juego no son comparables a los de un verdadero delantero, como el alemán. La Asociación de Fútbol está buscando urgentemente.

Posibles alternativas en medio de la tormenta: ¿Volland? ¿Werner? ¿Quemaduras?

Ciertamente hay alternativas, pero Flick no parece convencer a ninguna de ellas: ni siquiera Timo Werner (RB Leipzig), a quien Flick no volvió a nominar. Aunque Werner no es necesariamente un gran jugador, aporta otras cualidades importantes a través de su velocidad y poder de presión. Marcó 24 goles en 57 partidos con Alemania.

El ex jugador del FC Augsburgo Merjem Berisha (ahora Hoffenheim) no pareció causar una impresión duradera en su debut con la selección nacional en marzo. Kevin Behrens, de 32 años, del Union Berlin, ha marcado cuatro goles esta temporada en la Bundesliga, pero actualmente no se cree que pueda jugar en la Bundesliga como Volkrog. Con su regreso a la Bundesliga, su compañero Kevin Volland puede volver a ser el centro de atención del seleccionador nacional, que ya lo ha nominado para dos partidos de la clasificación para el Mundial de 2021. Moukoko rara vez tiene tiempo de juego después de que el Dortmund fichó a von Volkrug.

No hay tiempo para “Jugend forscht”

A largo plazo, quizás valga la pena mirar a las selecciones nacionales: Maximilian Pierre, de 20 años, que actualmente lucha por un puesto regular en el Hoffenheim, juega allí y tiene dos goles y asistencias en tres partidos de la Bundesliga (100 minutos en total). .Tiempo de juego) Llamar la atención. Tim Lemperl (21) es actualmente titular en el SpVgg Greuther Fürth, pero no ha marcado desde su debut.

Pero Flick ya no tiene tiempo para trabajar a largo plazo. Nueve meses después, el partido inaugural del Campeonato EM 2024 en el Munich Arena está en el calendario. Las obras de la DFB son grandes y el sillón de entrenador de Flick se balancea mucho. Ésta es una de las razones por las que prefiere confiar en lo probado y probado antes que en el placer de la experiencia.

Dos actuaciones convincentes contra Japón y Francia deberían ayudar a Flick y Müller a asegurarse un futuro más largo en la selección nacional. Porque el último partido convincente de la selección se remonta al 14 de junio de 2022: victoria por 5-2 sobre Italia. Thomas Müller participó entonces en un gol.