The LIGAsthenic: Edin Terzic deja al capitán Emre Can en el banquillo, así el BVB se vuelve a lastimar

No hay otra forma de decirlo: Bandage está pasando por una crisis en la liga. Basta pensar en el partido del Bayern contra el Leverkusen de hace diez días. El Bayern tiene un total de tres líderes nominales, pero después de 60 minutos ya no quedaba nadie en el campo.

Y ahora, el fin de semana, se está desarrollando un drama en torno a Emre Can en el viejo rival del Borussia Dortmund. Al capitán no se le permite jugar bien desde el principio, los suplentes no son lo suficientemente buenos para los once primeros, el “tipo ganador nato” (Terzic sobre Can) ya no es el tipo ganador, sino una personalidad destructiva que corona a un Dortmund confundido Al inicio de temporada, perdón, se quita el brazalete de capitán.