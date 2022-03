GNTM 2022: Heidi Klum nomina candidata y resta versatilidad a ‘supermodelo’

En el Episodio 5 de GNTM, el nivel se elevó un poco.

No solo se otorgaron cuatro trabajos: Heidi Klum incluso tuvo una gran estrella invitada: Jean Paul Gaultier.

Sofá bar para lectura.

Puede encontrar más información sobre el Next Top Model 2022 de Alemania aquí

23:45: ¡Sí! Esto lo confirma: el cambio será la próxima semana, ya estamos en una escalada. Con esto en mente: Nos vemos la próxima semana, cuando vuelvas a decir: “Lamentablemente, no tengo un boleto de avión para ti hoy. O lo tengo. Pero quédate en casa”.

23:43: El Gaultier – muy lindo. Laura la abraza y le dice: “¡No te preocupes, todo saldrá bien!”. Un abrazo con estas palabras es probable que nos sea de gran ayuda a todos en estos momentos…

GNTM en el bar del sofá: Y debes irte…

23:43: Oh Lau, Laura W debe irse. Esto hace que el espectáculo sea menos diverso, porque Laura es la siguiente modelo (bastante) curvilínea. Lástima. La joven supermodelo, Kashmira, tuvo que ir la semana pasada, y la modelo con curvas Lenara fue voluntariamente.

23:43: Ahora finalmente di la frase: “¡Desafortunadamente no tengo un boleto de avión para ti hoy!”

23:31: Cuando recibe cumplidos de JPG y no entiende una palabra. # lislot

11:30 pm: ¿Qué tipo de altavoz es este? Dafouk?! ¡Este ya no es mi GNTM!

23:26: ¿Realmente tienen fotos en sus billeteras modelo, o solo hay boletos de avión atrapados allí?

23:22: Oh, Dios mío, Jean-Paul Gaultier es tan adorable. Debe estar en el jurado permanentemente.

23:20: Solicitación para cada episodio de GNTM, incluido el anuncio, por un máximo de 10:15 p. m. – ¿Quién está ahí? ¿Es esto difícil hoy?

23:05: Anita dice “nunca estudié… sí, obtuve primera clase”.

22:58: “Primero pensé: ¿Quién viene?” Heidi dice lo que todos pensamos.

22:43: “Todo sobre la apariencia me molesta”. O para personalizar esta frase: Marina Hoermanseder.

22:37: Lo que Heidi Klum quiso decir a través de su monólogo: “Durante 16 años hemos molestado y perseguido a Jean Paul Gaultier, ¡ahora finalmente lo hemos roto y él está aquí! 1”

22:10: Si Sophie vuelve a mencionar que consiguió el trabajo, muerdo el borde de la mesa.

22:05: ¿Cinco euros pronto veremos a Lou-Anne en “The Big Celebrity Baking”?

21:58: “Somos una revista de estilo de vida audaz”, dice el hombre. “Somos engañosos, un poco ruidosos”. Mientras no sean “yoga y baile. Positivo y espontáneo”, no puedo tomarlo en serio.

21:57: Sophie, Juliana, Barbara y Amaya han renunciado a sus trabajos hasta ahora. Sólo para escribir algo informativo.

21:37: Sophie: “Yo también estoy bailando, así que encajo aquí …” – el hombre “forma”: “¡Siguiente, por favor!”

Heidi Klum muestra cómo funciona la diversidad

21:34: ¿Cuán diverso es realmente cuando los clientes se parecen a Heidi Klum?

21:33: Bárbara <3

9:30 pm: El tipo de la “figura” también desayunó con un payaso…

21:14: Bueno, no sé ustedes, pero este dúo de Heidi me está matando.

21:12: Sin ropa, sin competencia.

21:10: Ah, espera, ¿estamos aquí en “El próximo clon de Heidi en Alemania” o cuál es el trabajo de una mujer de amarillo?

21:04: ¿Cuál es el trabajo de Sofía? ¿el primero? ¿Puedes repetir eso de nuevo?

21:00: Si la actriz no me hubiera preguntado sobre la graduación de Sophie ahora, no lo miraría de nuevo.

20:55: “Soy yoga y danza. Positiva y espontánea.” Chicos, asegúrense de recordar su próxima entrevista de trabajo, y luego irá sola.

20:50: Cuando Heidi habla de su vida:

20:47: Así que Sophie es la chica de 18 años más vieja de todas las personas que vendrán.

20:46: “Quiero mostrarle a Heidi que yo también estoy aquí”. Esta es una buena posición. Ni siquiera me di cuenta de que estaba allí…

20:43: Gente, no importa lo que hagas con tu vida, ¡lo principal es tener buenos pies mientras lo haces!

20:42: Olvídese de todas las variaciones internacionales de la “Top Model”: el siguiente paso en la ascendencia del torpe universo: “La próxima Top Model de Heidi”.

GNTM: ¿Cuándo ocurrirá el cambio? Se dice que la historia es constante.

20:41: Wow, se dice con certeza cuándo sucederá el episodio de cambio. La semana que viene se reclama fiesta!!!! ¡Hurra!

20:37: “Un modelo sin acción no es un modelo”. ¿Quién no conoce esta antigua sabiduría china?

20:36: ¿Podemos eliminar el editorial de forma permanente? ¿Por favor?

20:35: ¡WAAAAAAH! Aquí está, Jean Paul Gaultier. Por primera vez en la historia de la GNTM.

8:30 pm: Continúa “Ucrania privada”. Pero también es una noticia más importante que cualquier candidato tiene que ir al final…

GNTM solo comienza a las 8:30 p.m.

15:02: Por cierto, GNTM también comenzará más tarde hoy. Al igual que la semana pasada, ProSieben está mostrando “La guerra especial de Ucrania en Europa” en horario estelar a las 8:15 p. m. El episodio 5 GNTM con Heidi Klum and Co comienza a las 8:30 p. m. Se supone que el episodio durará hasta las 11:45 p. m.

Aquí hay un pequeño vistazo al episodio de hoy y, por cierto, Julia (en el medio) nos confunde un poco (es solo su mano).

Esta imagen es desconcertante, gracias a la mano derecha de Julia (centro). © ProSieben / Richard Huebner

Viola muestra una foto antes – los fanáticos se dan cuenta del asombroso parecido con las celebridades

13:41: Viola, la nominada de GNTM es definitivamente una de las favoritas de los fanáticos, y ella mantiene esta relación. La joven de 21 años permite regularmente a sus seguidores compartir su vida y publicar fotos del pasado, entre otras cosas. Con la foto, algunos fanáticos ahora están seguros. Similitudes entre Viola y una actriz como lees aquí.

GNTM en el bar del sofá: esto sucede en el episodio 5

Heidi Klum Rara vez te relajas. Quizás no lo pensaste en un solo viaje, en Klum y su esposo Tom Kaulitz vaciaron toda su reserva de vodka No, también en el episodio cinco. GNTM Ven con lo más destacado. Porque por primera vez en la historia de la ya hermosa “supermodelo”, el diseñador de moda francés Jean-Paul Gaultier (ya sabes: el sostén cónico de Madonna) fue un invitado.

Esto hace que la candidata Laura W. “Sin palabras”, dice ProSieben. O no, porque tiene algo que decir: “Es un ícono, es genial”. Oh, alerta de fan de chicas.

GNTM: Heidi Klum envía a sus modelos a los primeros castings

Además, las aspirantes a modelos tienen que demostrar su valía en sus primeros castings, porque una vida típica sin trabajo es posible, pero… sí, eh… ¡en vano! Por eso, Viola, Martina y compañía tienen que ofrecer al cliente, entre otras cosas, trajes de baño. Y así es como ProSieben describe la moda: “Decorada con sandía, papaya o kiwi, la colección grita verano, sol y buen humor”. Exactamente lo que el mundo está buscando actualmente…

¿Quién obtiene uno de los trabajos? ¿Quién maneja a los clientes potenciales? Quién sigue con GNTM? y qué Jean Paul Gaultier ¿Qué decir de los candidatos? Todo esto lo puedes descubrir en nuestro sofá bar.

También sexy: La candidata Viola muestra la foto que envió a la GNTM

¿El último episodio? No te molestes en la cinta GNTM para leer: