Considere, mirando el reloj: Jennifer Aniston ha tenido problemas para dormir durante décadas

El insomnio se ha convertido en una enfermedad generalizada en muchos países. Jennifer Aniston ha estado con ella durante unos 20 años. La actriz explica sus intentos desesperados por dormir y su fracaso en una entrevista. También da consejos que la ayudan.

La ex estrella de Friends, Jennifer Aniston, sufre de insomnio severo. La actriz estadounidense habló al respecto en detalle en una entrevista con la revista “People”. Ha luchado contra el insomnio durante décadas, y en el pasado incluso contra el fenómeno del sonambulismo. “Creo que todo comenzó cuando tenía treinta y tantos años”, dice Aniston con franqueza. Sin embargo, no notas los efectos de dormir mal cuando eres más joven. En ese momento se sintió invencible, como una mujer de 53 años. frente a la revista para explicar.

“Al principio solo la besé, luego, de repente, me di cuenta de cómo la falta de sueño afecta el día, el trabajo, la mente y el cuerpo”, continúa la estrella de Hollywood. En ese momento, ella estaba tratando de conciliar el sueño, mirando el reloj una y otra vez, concentrándose en cuánto tiempo había pasado y cuántas horas de sueño ya se había perdido: “Cuanto más lo pensaba, más difícil era para quedarme dormido Lo intenté todo “.

A veces, cuando dormía un poco, también caminaba dormida. “Las alarmas de la casa que encendí me despertaron”, dijo Aniston. Pero ahora ya no hace eso. El hecho de que haya pasado esta etapa es un “rayo de esperanza en el horizonte” para ella.

Aniston subestimó el problema durante demasiado tiempo

Aniston ahora lamenta no haber buscado atención médica antes. Durante mucho tiempo consideró que sus problemas “no eran tan importantes”, pero ya sufría los suyos propios. Ahora sabe que los tres pilares de “nutrición, ejercicio y sueño” no se pueden separar. Si no duerme lo suficiente, su reloj interno se desorienta por completo.

Mientras tanto, ha establecido un ritual a la hora de acostarse que la ayuda. Tómese su tiempo para refrescarse y hacer algo de estiramiento o yoga. Además, sus teléfonos inteligentes ya no están permitidos en el dormitorio. Pero Aniston no quiere prescindir de una cosa: acurrucarse en la cama con sus tres perros. Este es un método muy conveniente.