Let’s Dance – Joachim Lambie va a ARD Man Stephen Simon – Sport Mix

En una entrevista de “WELT AM SONNTAG”, el jurado de “Let’s Dance” criticó al locutor general Joachim Lambi (57) y luego se enfrentó al director del programa deportivo de ARD, Steffen Simon (57).

El mundo el domingo: Ya ha llamado la atención de los medios. En el pasado, las emisoras públicas todavía mostraban torneos de baile, que hoy en día son raros. ¿Qué pasó?

cordero: Durante muchos años, hubo transmisiones de televisión en las cadenas públicas, pero también el sábado 1 en la década de 1990. Luego empeoró con los nuevos jefes de entretenimiento, algunos de los cuales usaron el deporte de la danza para sus propios negocios, poniéndola en una mala situación. Luego había gente que prefería más otros deportes. Pero hoy estamos contentos de que algunos directores deportivos, en NDR, MDR y SWR, todavía estén abiertos a algunos de los aspectos más destacados. Puedo contarles una historia de cuando era responsable de prensa de la Asociación Alemana de Danza Deportiva Profesional…

“El Mundo en Domingo”: Con mucho gusto.

cordero: El joven Stephen Simon, quien era el jefe de deportes en WDR en ese momento, presentó el deporte de la danza desde mi punto de vista. Una vez más se interesa por el fútbol y el fútbol. Cosa que no me parece mala, pero las emisoras públicas están a favor de la diversidad. En ese momento me pidió que hablara y quería transmitir el campeonato alemán en vivo el sábado por la noche. 22:30 habría sido apropiado. Dijo “No” a las 8:15 p.m. “En ese momento, había un programa en ARD, así como “Schlag den Raab” y “Deutschland sucht den Superstar”. Luego, los bailarines llegaron a WDR con el Campeonato Latinoamericano. Al día siguiente recibí un 0,2 por ciento y una declaración como: “Sí, lo siento, Sr. Lampe, pero nadie quiere ver deportes de baile”. Y, francamente: podría engañarme a mí mismo. Gracias. Usted es Stephen ¡Simón!

