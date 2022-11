Grifo marca dos veces para Italia: Argentina calienta para el Mundial

Mientras que la selección nacional de fútbol de Alemania realizó un ensayo general para la Copa Mundial que no mejoró, los co-favoritos Argentina están bien preparados solo unos días antes de que comience el torneo: el equipo que rodea a la superestrella Lionel Messi claramente está ganando.

Dirigida por el capitán Lionel Messi, la campeona Argentina ganó su último amistoso antes de la Copa del Mundo. La Albiceleste lleva 36 partidos invicto tras vencer 5-0 (4-0) a Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi. Otra racha invicta vio a Argentina igualar el récord de Italia de 37 partidos consecutivos sin perder. Después de no clasificarse para la Copa del Mundo en Qatar, la Squadra Azura tuvo una racha invicta de casi tres años desde octubre de 2018. Argentina encajó su última derrota hasta la fecha en julio de 2019.

Ante los Emiratos Árabes Unidos dirigidos por el argentino Rodolfo Arrubarena, Julián Álvarez se adelantó en el minuto 17 con asistencia de Messi, Ángel Di María (25’/36′) con un gran doblete y Messi (44′) con la derecha. El tiro aumentó de ángulo antes del descanso. Luego entró Joaquín Correa (60º). Argentina se enfrenta a Arabia Saudita en su primer partido de la Copa del Mundo el 22 de noviembre, mientras que otros oponentes del grupo son México y Polonia.

El rival de Argentina en el grupo, Croacia, ganó su último amistoso gracias a un gol del delantero suplente de la Bundesliga, Andrej Kramaric. El atacante del TSG 1899 Hoffenheim anotó el gol decisivo en la victoria por 1-0 sobre Arabia Saudita en el minuto 82 el miércoles. Sin embargo, el equipo en torno a la estrella del mediocampo Luka Modric tuvo problemas durante largos tramos del partido en la capital saudí, Riad. El extranjero, que también está en el Mundial, desaprovechó dos grandes ocasiones en la segunda mitad. Matric entró como suplente en el minuto 65. El once inicial de Croacia incluyó al lateral derecho del Bayern de Múnich, Josip Stanisic.

Un delantero del Hertha anotó para Polonia

La selección de Polonia ganó 1:0 (0:0) en el partido amistoso contra Chile. Krzysztof Piatek anotó en el minuto 85 cedido por el Hertha PSC al US Salernitana de la Serie A italiana. El seleccionador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, prescindió de las estrellas Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Piotr Zielinski (SSC Napoli) en el once inicial en Varsovia el miércoles. Polonia juega contra México en su primer partido de la Copa del Mundo el martes. Otros oponentes de la ronda preliminar son Arabia Saudita (26 de noviembre) y Argentina (30 de noviembre). Chile no se clasificó para la Copa del Mundo.

Con Ellyes Skiri del club 1. FC Köln de la Bundesliga en el XI inicial, Túnez ganó su ensayo general de la Copa del Mundo. Los campeones africanos de 2004 vencieron a Irán 2-0 (0-0) en ar-Rayyan/Qatar. Naim Sliti (86′, penalti) y Ali Abdi (90′) marcaron. Túnez abre la Copa del Mundo contra Dinamarca el 22 de noviembre. Los otros oponentes en el Grupo D son los campeones defensores Francia y Australia. Los iraníes abren el torneo contra Inglaterra el 21 de noviembre. Los equipos de Estados Unidos y Gales completan el Grupo B. México perdió 2-1 ante Suecia en su último partido de pretemporada. Marcus Roden (minuto 54) y Matthias Swanberg (84) del VFL Wolfsburg marcaron los goles de Suecia en el Estadio Montelivi de Girona, España. Alexis Vega aportó una compensación provisional (60º).

Italia, campeona de Europa, que no se clasificó para la Copa del Mundo en Qatar, celebró la victoria en su último partido del año gracias a un doblete de Vincenzo Grifo de Friburgo. Squadra Azura venció 3-1 (2-1) a Albania en Tirana. Giovanni Di Lorenzo (20′) y Grifo (25’/64′) marcaron su tercer y cuarto gol con Italia en siete partidos internacionales. Ardian Ismajli (16º) dio la ventaja a Albania.