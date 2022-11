Paz y Alegría en América Latina

incluido: Klaus Eringfeld

No solo de Argentina o México, sino también comentarios sobre las condiciones de vida en Qatar.

Algunos fanáticos del fútbol y funcionarios de América Latina miran ahora a Europa con asombro. Ha habido llamados para boicotear la Copa del Mundo en el desierto desde Alemania, camisetas negras de luto en Dinamarca, preocupaciones en los Países Bajos y críticas abiertas de jugadores y entrenadores en Inglaterra sobre la situación en Qatar. Esto es impensable en los países entre México y Argentina. El área está tranquila y casi envuelta en una fiebre de fútbol inocente. No hay una palabra oficial o semioficial que critique la competencia en ninguno de los seis países participantes. Dicho esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina aconseja a la comunidad LGBTQ+ que tenga “extrema precaución” en Qatar. ¡Eso es todo!

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha criticado particularmente a las asociaciones de fútbol latinoamericanas por no abordar al menos los derechos civiles y de las minorías y la situación de los trabajadores migrantes en Qatar. “El silencio es vergonzoso”, dice Santiago Menna, del departamento de las Américas de HRW. Especialmente cuando ves a la Asociación Alemana de Fútbol o la asociación francesa FFF haciendo campaña por un fondo de compensación para trabajadores inmigrantes. “Las federaciones argentina y brasileña tendrán un gran impacto” con equipos que millones de personas en todo el mundo están animando.

El fútbol como salida

Pero el país de los dos veces campeones del mundo, Argentina, prefiere meterse en temas más terrenales, como la falta de cromos del disco Panini. En ocasiones, el problema se convirtió en un asunto de estado cuando el gobierno intervino para garantizar el suministro adecuado de Gamerpix. También en México, la principal preocupación de los aficionados es que el tequila no está permitido en Qatar. Es probable que ambos países tengan el mayor número de turistas de la Copa Mundial de América Latina. Según la FIFA, se encargaron 61.000 entradas al país de Messi y Maradona, y 90.000 a México. Los otros cuatro países participantes en la región, Brasil, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, cuentan con el apoyo de muchos menos seguidores. Pero incluso allí, nadie está interesado en las condiciones generales de la Copa del Mundo.

En América Latina, el fútbol no es el lugar adecuado para criticar las injusticias y los problemas globales, dice el escritor mexicano y fanático del fútbol Antonio Ortuno, y se nota que está un poco avergonzado de sí mismo. En México, el desconocimiento de la cruda realidad en el hogar ya adquiere una cualidad aterradora: “Realmente no se puede criticar a los vacacionistas en Acapulco si no les importan los cadáveres que se lavan en la playa mientras nadan. Los derechos de los homosexuales se esperan en Qatar”. .” El fútbol tiene una función de válvula en todo México y América Latina. Te distraes de la vida cotidiana surrealista y, a veces, mortal. “Quieres concentrarte completamente en el disfrute del juego, nada más”.

Es útil pensar en los derechos civiles y humanos, especialmente en México, después de que el país ha sufrido tremendos problemas de derechos humanos. El crimen organizado domina partes del país, los cárteles matan a más de cien personas todos los días y en ningún lugar mueren más periodistas que en México. Y en tres años y medio, la nación norteamericana, junto con Canadá y Estados Unidos, darán la bienvenida al mundo a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, es particularmente notable la indiferencia ante las circunstancias que rodean al actual Mundial de Argentina. El país sudamericano también fue sede de una Copa del Mundo en 1978 durante una dictadura militar. Ganar el título en ese momento fue una vergüenza deportiva y políticamente incorrecto. Se pospuso un partido decisivo contra Perú en la ronda intermedia. Se dice que el entonces dictador general Jorge Videla se encargó de esto él mismo. Y cuando miles de opositores fueron torturados en las cámaras de tortura de Videla, el país sudamericano se sumió en el frenesí de los titulares.

fracaso moral

Pero a pesar de esta historia, el director de derechos humanos Gabriel Salvia criticó la falta de sensibilidad de Qatar ante la situación. “El negocio del fútbol, ​​los fanáticos y los medios se enfocan en los aspectos deportivos”. Argentina en particular tiene una “obligación moral” si los derechos humanos y civiles son suprimidos en otros lugares. “Pero solo tenemos conciencia de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en ese momento, pero no hay solidaridad internacional”.