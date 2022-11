Podcast de charlas y notas | Apertura de la Copa del Mundo: ¿Inglaterra, Holanda, Argentina y Francia favoritos?

los Copa del Mundo 2022 en Catar Finalmente comienza. ¿Puede Qatar, el claro perdedor del Grupo A, dar una pequeña sorpresa en su primer partido contra Ecuador? ¿Ganarán Inglaterra y Holanda contra Irán y Senegal el día 1 del lunes? Argentina (vs. Arabia Saudita) y Francia (vs. Australia) también tienen oponentes potenciales, que deben ganar antes que ellos el martes. En el podcast Talk & Tips, Julius Eid y Alex Drucka discuten los primeros ocho partidos de la Copa Mundial del lunes y martes en los Grupos A, B, C y D, incluidos consejos y predicciones, por supuesto.

Ahora escucha el nuevo episodio de la primera jornada del partido mundialista:

Lista de juegos discutidos, incluidos los marcadores de capítulo:

01:50 Catar vs Ecuador

07:10 Inglaterra vs Irán

11:00 Senegal vs. Países Bajos

13:50 Estados Unidos vs Gales

18:00 Argentina vs. Arabia Saudita

20:50 Dinamarca vs Túnez

24:00 México vs Polonia

27:00 Francia vs Australia

Alrededor de la Copa del Mundo, grabamos muchos episodios de podcast en preparación para la Copa del Mundo. Hablamos de todos los equipos en el podcast y escribimos toda la Copa del Mundo. Acerca de los episodios de vista previa hasta ahora:

A medida que comience la Copa del Mundo en Qatar, todos los juegos de la Copa del Mundo se cubrirán cada dos días, como siempre, incluidos consejos y predicciones. Suscríbete al podcast en tu aplicación de podcasts para que nunca te pierdas un episodio.

