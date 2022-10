‘Grill den Henssler’: El chef estrella rompe las reglas sagradas de la televisión

Steffen Henssler probó una especialidad muy extraña en China.Foto: captura de pantalla de Vox

Laura Wontura lo proclamó “la fuerza de la naturaleza en la cocina” y quisiera advertir que el espectáculo puede contener “rastros de lenguaje fuerte” y “descripciones de actos sexuales”. “Esto no es una advertencia, sino una promesa”.

Stephen Hessler recibió una severa reprimenda en esta versión de “Grill den Hessler”, ya que reveló un plato obsceno que solía comer. Porcelana han comido. Es emocionalmente alto. Henssler no solo se acerca a Wontorra al principio, sino que las cosas tampoco van bien con otro invitado. Esta vez cocinando contra Henssler:

Uwe Hermann, vendedor de moda nupcial

Sasha, músico

Andrea Swatsky, actriz

Steffen Henssler no se ha perdido ninguno de los ocho programas desde mayo. De hecho, el chef puede tomárselo con sencillez. Sin embargo, el temerario no tarda mucho en endurecerse en la estufa. De hecho, de inmediato, cuando aprende los ingredientes para su primera tarea de cocina: Salchicha de ajo turco, Sucuk de calabaza y queso Harz.

Los participantes deben recordar algo de esto durante el curso de improvisación.

“Estos son, con mucho, los ingredientes más tiernos que existen”. Esteban Hensler

Está enojado. “¡El queso Harz apesta como la abuela debajo del brazo! Nadie lo necesita. Al principio presiono algo así. Estoy parado aquí y estoy de muy mal humor”. Y como está realmente enojado, simplemente mejoró: “También puedo hacer eructar el plato, y luego huele absolutamente a queso”.

Los editores del programa siempre pensarán: “Vamos a atacar a Henssler”. Laura le pregunta a Wontora por qué es tan agresivo con ella. Su respuesta: “Eres un pararrayos, lo conseguirás, pero te pagarán bien, ¡así que descansa en la caja!”.

Christian Rush busca Hearts Cheese y Stephen Hensler ya no puede quedarse detrás del muro goleador.Foto: captura de pantalla de Vox

Steffen Henssler rompe las reglas del espectáculo

Pero eso no es todo. Posteriormente, al evaluar la tarea de cocinar, las cosas no van bien para los profesionales.. El chef y restaurador Christian Rush prueba mejor el contenido del plato Henssler (rojo), pero se queja de la falta de queso Hartz. “Si un tercio de los ingredientes no está presente, se deducen puntos. La dificultad con el plato era incorporar adecuadamente el queso Corazones. ¡Y si estás haciendo trampa, es estúpido! Así que solo tres puntos para el rojo”.

Cuanto más hablaba Rush, más ansioso se ponía Stephen Hensler detrás del muro de puntuación. Hasta que finalmente sale, lo que atenta contra el principio de evaluación anónima en primera vuelta. Dice con su dedo índice extendido: “El queso fue arrancado suavemente en la ensalada roja porque el chef está en el plato rojo. Opinión Para probar lo menos posible. Y Hare Rush, si la placa roja es mejor que la placa azul y le restas un tercio, ¡te deben haber dado cuatro puntos! ¡Jaja, seis en matemáticas! Luego desaparece detrás de la pared de nuevo.

Por cierto, Christian Rush estudió matemáticas antes de su carrera en la cocina, riéndose de sí mismo en la rabieta de un compañero de clase.

Vestidos de novia y fiesta del caballo

El vendedor de moda nupcial Uwe Hermann trae morcilla. Foto: captura de pantalla de Vox

El vestidor de bodas Uwe Hermann eligió una “suegra muerta” de salchicha de carne de sangre de Dresde con repollo blanco como plato. Al principio, Henssler no sabe qué es esto y Laura se muestra escéptica al respecto. En cambio, inspirada en el vendedor de moda nupcial, prefiere hablar del pasado.

“Solía ​​ganar dinero de bolsillo en la escuela modelando en espectáculos de bodas”. laura wontora

Porque no solo su padre Jörg, sino también su madre Aryan es el mediador. A menudo presentaba desfiles de moda para bodas. “Y luego, cuando tenía 16 años, caminaba con estos vestidos de novia. Sujeté los lazos en el frente, pero lo principal era el vestido de novia”, recuerda.

Hay una razón por la que Uwe Herrmann prefiere cocinar platos tradicionales. Una vez comió sopa de nido de golondrina china “y luego la vomitó de todo corazón”. no fue el Por supuesto, Stephen Hensler lo ha intentado antes. A él tampoco le gustaba mucho, era demasiado linda para él. Pero luego sigue con otra historia de comida de China:

READ 'Me dio su bendición': Aida Field Williams muestra a Robbie sin tapa “Me comí la polla de un caballo una vez”. Esteban Hensler

Luce orgulloso cuando anuncia a Laura Wontora. Cuando le preguntas por la incredulidad, también por la elección de las palabras (“¿Dijo eso, verdad?”), afirma: “Sí, Dios mío: punta de caballo, cola de caballo, ¿mejor?”. Era de un caballo salvaje y habría costado el equivalente a 120 euros. “Esta cosa era ridículamente cara y ¿sabes lo que sirven con ella? ¡Papas fritas con salsa de tomate!” Laura Wontorra no para de reír y comentar: “¡Clásico: Bar Caballo Rojo y Blanco! La Barrera de Papas Fritas para Cruzar el Gran Nivel”.

Todavía es resbaladizo incluso en un concurso de cocina: se trata de robar los cacahuetes, las nueces y las avellanas del cuenco de cristal de la otra persona con palillos. “El juego de memoria ‘Samenraub’ de Boris Becker”, dice Wontorra. Henssler gana fácilmente.

Sasha (derecha) le da el apodo de Hensler.Foto: captura de pantalla de Vox

El cantante Sasha cocina discretamente alforjas de venado y cuenta un poco sobre el hecho de que está celebrando su 50 cumpleaños con una gran gira y acuñó el apodo de “Battle Hamster” para un concurso de cocina, en el que Henssler tiene que sostener seis latas durante 30 segundos. con el brazo del cocinero extendido.

Swatsky cepillos Aluntura

Una nerviosa Andrea Swatsky mantiene a Laura y Wentura en problemas. Foto: captura de pantalla de Vox

Pero no solo Hensler pelea con hámsters. Cuando el locutor se acerca a la actriz Andrea Swatsky, quien actualmente está cocinando pastel de manzana y sopa de manzana, la actriz la irrita. “¡no hables!” Wontorra está desconcertado: “Pero, ¿alguna vez has oído hablar del principio de presentación?”

Más tarde, Swatsky le dijo que podía preguntar ahora. Pero las comunicaciones siguen caídas. Primero Wontorra habla de una película con Sawatzki, que comenzará pronto, Sawatzki explica: Ya está. Entonces Wontura dijo que también escribe guiones. Sawatsky dice que no: sólo novelas. Wontorra luego pregunta sobre la rutina de escritura de la actriz con tapones para los oídos en el tocador.

READ Harry Winford: Por qué Jungle Camp le salvó la vida | entretenimiento “¡Qué baño de invitados, ni siquiera tengo un baño de invitados!” andrea swatsky

Laura Wontora está perpleja. “Google no escribió nada bien”, dice, sosteniendo desesperadamente tarjetas de templanza frente a la cámara.

Regresó más tarde y le dijo a la audiencia con anticipación: “¡Deséenme buena suerte!”. Pero no lo hizo. “Es realmente malo en este momento”, Swatsky mantiene su distancia.

Sin embargo, los editores revisaron la información del baño de invitados nuevamente entre ellos. Y Sawatzki tiene eso en uno notación de audio Narrado con Barbara Schonberger. “Barbara Schonberger me lo devolvió a la boca”, afirma. Alentada por Wontora, Laura preguntó, mirando la comida: “¿Puedo probarla también?”. “No, todavía no está listo”, exclamó Swatsky.

Muchos otros corredores pueden estar desesperados, pero Wontorra es duro. “Estoy recogiendo bob tras bob aquí, tampoco lo sé. Me siento como mi maestra de matemáticas de décimo grado, siempre ha sido así”. Swatsky finge pensar: “¿Horneé contigo? Por eso solo puedes contar hasta tres”.

Los dos ya no serán amigos. Al final, los incansables esfuerzos de Andrea Sawatzki tampoco ayudaron: Steffen Henssler venció al Celebrity Team por novena vez consecutiva, esta vez por 104 a 95 puntos.

