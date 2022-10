Silbereisen admite abiertamente lo que piensa del amigo de Helen Fisher, Thomas Seitel

a: Jonás Arpas

El sábado en “Schlagerjubiläum”, el presentador de “Schlagerjubiläum”, Florian Silbersen, echó un vistazo especial a su amistad con Helen Fischer y también habló abiertamente sobre su relación con su novio Thomas Settle.

Leipzig – Érase una vez cantante pop estrella pop Florian Celebesen (41) y helen pescador (38) La pareja sueña con un Schlager alemán, pero incluso después de que termina la relación, los dos continúan inspirando a sus fans. Debido a que el popular músico celebró su espectáculo número 100 “Die Feste” con “Das Große Schlagerjubiläum 2022”, su ex pareja también pasó a felicitarlo. Y debido a que las dos estrellas aún coexisten tan brillantemente, hablaron brevemente el sábado por la noche (22 de octubre) sobre The Sewing Box.

Dado que Florian Silberisen contó con las estrellas alemanas más importantes de todos los tiempos como invitados en el “Aniversario del éxito” (incluidos Roland Kaiser y Jürgen Drews), no podía faltar nada: Helene Fischer. “Todos sabemos que siempre te haces tan raro”, el hombre de 41 años dio la bienvenida a su invitada estrella con calidez y entusiasmo porque su llegada fue “increíble, realmente genial”.

“Este gran aniversario, por supuesto que dije que sí”, Helen Fischer también estaba emocionada, luego dirigió sus felicitaciones, un poco en voz baja, al presentador de “Schlagerjubiläum”: “Respeto en este punto, yo también, tú lo sabes”. Florian Silbereisen, quien parecía estar inmerso en el excelente ambiente de Leipzig, volvió a dirigirse a su antiguo amor, con quien aún mantiene una buena relación: “Me gustaría decirles hoy que estoy muy orgulloso de algo muy especial, y esto es nuestra amistad!”

Florian Silbereisen celebra el “Gran aniversario de 2022 – ¡Aquí están los próximos 100!”:

En su programa número 100 “Die Feste”, Florian Silbereisen no publicó: para “The Big Hit Jubilee 2022 – To the Next 100!” Casi todo lo que ha sido etiquetado y conocido ha sido traído. Una estrella exitosa debe estar complacida con invitados de primera clase como Roland Kaiser (70), Beatrice Egli (34) o Andreas Gabalier (37). Incluso, el ícono de Schlager, Jürgen Drews (77), apareció penúltimo en el evento, mientras que Nina (62) sorprendió a Celebridades, quien se emocionó hasta las lágrimas, a quien le cantó su canción favorita.