Gripe o resfriado – la diferencia

¿Gripe o resfriado? Síntomas

Ambas enfermedades afectan el sistema respiratorio y reducen la salud en general. Se acompaña de síntomas como tos, dolor de garganta y secreción nasal. Si usted es Resfriado o gripe Por lo tanto, es difícil reconocerlo a partir de los síntomas generales. Sin embargo, hay modelos típicos diferencias Entre gripe Y Frío.

gripe tipica

Si estás pensando en si gripe o uno Frío Ya el inicio de la enfermedad es interesante. El verdadero virus de la gripe aparece de repente y con mucha violencia. La temperatura sube rápidamente y dura de tres a cuatro días. Esto se acompaña de dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, escalofríos y sudores fríos. En general, se siente muy cansado y no quiere ni levantarse de la cama.

Otros síntomas aparecerán más tarde. Estos incluyen dolor muscular y articular, pérdida de apetito y ronquera.

La gravedad de los síntomas le ayudará con ExcelenciaSi gripe o Frío, pero no necesariamente. Los síntomas de la gripe no siempre son evidentes. Además, no todos los síntomas tienen que aparecer juntos.

Como regla general, algunos síntomas de la verdadera gripe duran más. La enfermedad aguda termina después de unos 14 días. Pero los síntomas como la disminución del rendimiento, una tos persistente o la disminución del bienestar pueden acompañarlo durante días y semanas después.

resfriado tipico

Un resfriado dura siete días., la jerga saben y suelen tener razón. En realidad, son unos ocho o diez días antes de que el fantasma termine. ¿Eres una persona soltera? gripe o uno Frío Ya se notó al inicio de la enfermedad. cuando Frío Los síntomas aparecen gradualmente. Su nariz moquea, su garganta está raspada y es posible que no se sienta bien.

Estos síntomas empeoran gradualmente. Hay otros tipos como dolor de cabeza, dolores corporales, tos y ronquera. Si tiene fiebre, no es tan alta como la fiebre. gripe. pongo mi confianza en gripe Vamos Frío Tan pausado como viene. Después de dichos ocho a diez días, estará en forma nuevamente. No tienes dolor después de un resfriado durante una semana como lo haces con la gripe.

Gripe o resfriado – patógeno

la diferencia entre gripe Y Frío También radica en lo apasionante. Aunque ambas son enfermedades virales, la verdadera influenza solo es causada por un virus, el virus de la influenza.

a mi Frío Por otro lado, hay más de 200 virus diferentes en cuestión. Dado que los síntomas causados ​​por estos virus son tan similares, simplemente se resumen bajo el término “resfriado”, especialmente porque no tiene nada que ver en la vida cotidiana exactamente con el virus del resfriado que tiene. El esfuerzo que implica determinar esto es desproporcionado con respecto al interés. Entonces, el término “genial” es una invención bastante práctica.

Gripe o resfriado – tratamiento

Dado que ambas enfermedades son virales, los antibióticos no te ayudarán mucho. Lo único que ayuda aquí es el alivio de los síntomas. Dado que son similares, los remedios caseros y las preparaciones de la farmacia son, por supuesto, los mismos, independientemente de si son gripe o Frío.

El té frío con plátano, tomillo, manzanilla o flor de tilo no solo aporta líquido, sino que también tiene un efecto antiinflamatorio. Hacer gárgaras o dulces con salvia puede ayudar a tratar el dolor de garganta. Un poco de miel en el té también ayuda aquí.

Si no puede dormir bien por la noche debido a la congestión nasal, también puede usar un aerosol nasal descongestionante por un período breve. Pero recuerda siempre: Úsalo por un máximo de 1 semana. Por otro lado, si su tos no le permite descansar por la noche, debe obtener un antitusígeno en la farmacia.

El resto es la mejor receta, no importa si tienes uno gripe o uno Frío Tú tienes. Esto le da a su cuerpo la oportunidad de concentrarse completamente en combatir los virus invasores.

