Forestación en África: el desarrollo de la “valla verde” está retrasado

Es un proyecto de plantación ambicioso en la lucha contra la expansión de los desiertos y la degradación del suelo: el llamado muro verde se extiende unos 8000 km desde Senegal en el oeste a través de toda la región del Sahel hasta Yibuti en el este del continente.

Alrededor de 100 millones de hectáreas de tierra degradada, casi tres veces el tamaño de Alemania, serán fértiles y se volverán a cultivar para 2030. Esto beneficiará a más de 230 millones de personas en el área. La pared verde también fue un tema importante en el Congreso Mundial del Suelo en Abidjan (Costa de Marfil), que se desarrolló hasta el viernes.

Todavía queda mucho por hacer para la pared verde

El proyecto es mucho más que plantar árboles. El Muro Verde tiene como objetivo ayudar a combatir el cambio climático, la sequía, la hambruna, los conflictos, la migración y la degradación de la tierra. Las nuevas fábricas podrían secuestrar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos verdes, según un informe de la Unión Africana (UA), que inició el proyecto en 2007. El ingreso seguro es una de las medidas más importantes para combatir las causas del vuelo en la región.

El último informe provisional publicado hace dos años en nombre de las Naciones Unidas dejó en claro que aún queda mucho por hacer para 2030: dependiendo del departamento, el proyecto solo ha logrado del 4 al 20 por ciento de sus objetivos desde que se hizo oficial. Lanzado. En 15 años, solo se han reverdecido 15 millones de hectáreas. También hay lagunas de financiación, según un artículo publicado en Fachzeitjournal a principios de mayo. templar la naturaleza Artículo publicado.

No hay suficiente dinero para proyecto ambiental en África

Si bien el objetivo de los gobiernos africanos y los donantes internacionales es de 30 000 millones de dólares (28 500 millones de euros), hasta ahora solo se han alcanzado 19 000 millones. Además, los conflictos en la región, como en Malí y Burkina Faso, dificultan la implementación del proyecto. Los críticos también se quejan de que para que el muro verde tenga éxito lo más rápido posible, a menudo se utilizan árboles de rápido crecimiento y otras plantas. Pero como ecosistema, no tendrá casi los mismos beneficios que los bosques naturales.

Según la organización “SOS Sahel”, alrededor del 90 por ciento de la población de la región se gana la vida con la agricultura. Se estima que la población ascenderá a unos 500 millones de personas para 2050. Para ellos, luchar contra el desierto es una cuestión de existencia. En la discusión del miércoles en Abiyán, se enfatizó repetidamente la importancia de trabajar con las personas afectadas. La desertificación está aumentando en el Sahel, que limita con el Sahara al norte, debido a la deforestación, la erosión, la salinización y el agotamiento de los recursos hídricos.

Según la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF), el desierto ha crecido un diez por ciento en los últimos 100 años. Según el Informe sobre sequías de las Naciones Unidas presentado la semana pasada, África representó casi el 45 por ciento de todas las sequías en todo el mundo durante los últimos 100 años.

No solo la planta, sino también el cuidado.

La reforestación en el Sahel es un “enorme desafío”, dice Lindsey Cope, portavoz de la organización estadounidense Trees for the Future, que trabaja con la Unión Africana para liderar proyectos de muros verdes en Senegal, Chad, Malí y Gambia. No se trata solo de plantar árboles en masa, también se trata de asegurarse de que los árboles sobrevivan. Esto requiere compromiso público. “La plantación masiva de árboles es un poco miope. Se necesita gente que cuide estos árboles, asegurándose de que estén regados, y que no venga una manada de animales a destruir los árboles jóvenes”.

Uno no debería imaginar una pared verde como una verdadera fortaleza de plantas, incluso si originalmente se pretendía que fuera así. En cambio, el proyecto es una iniciativa integral de desarrollo rural que busca crear una mezcla de paisajes productivos. Sin embargo, países como Senegal o Etiopía, donde el gobierno organiza una campaña anual de plantación de millones de árboles, han hecho buenos progresos.

Trees for the Future capacita a los agricultores

Trees for the Future ha estado capacitando a los agricultores locales para que cultiven “jardines forestales” durante casi diez años. En los campos se cultiva una variedad de cultivos tolerantes a la sequía, rodeados por una “cerca viva” de arbustos y árboles que protegen contra la erosión del suelo y el pastoreo del ganado. Alejarse del monocultivo hacia un ecosistema autosostenible. Según Cobb, los agricultores también reciben capacitación en manejo del agua, uso de compost y control natural de plagas.

La organización sin fines de lucro Trees for the Future ayuda a construir el Muro Verde (Foto: Árboles para el Futuro)

En diez años, Trees for the Future ha ayudado a casi 50 000 agricultores en los cuatro países a plantar casi 34 millones de árboles, todos los cuales contribuyen al Muro Verde. “Estamos viendo una mejora del 400 por ciento en sus ingresos y una mejora del 700 por ciento en su dieta”, dice Cobb.

Uno de esos agricultores es el senegalés Saliou Seck. “Antes, solo sabía cómo cultivar mijo y maní”, dice. Pero entonces Seck aprendió a crear un jardín forestal. Desde que amplió su cultivo para incluir caña de azúcar, papaya, mango, tomate, quimbombó, chile, berenjena, moringa, yuca y plátano, ha obtenido un ingreso constante.

Ayuda de Alemania para el muro verde

También hay apoyo de Alemania en la lucha contra la expansión del desierto: la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) está involucrada en varios proyectos en nombre del gobierno federal que trabajan en la reforestación y la desertificación, incluso en Etiopía, Senegal, Níger y en Ghana, dice una portavoz. En Etiopía, por ejemplo, se establecen viveros de árboles junto con las comunidades de las aldeas y se plantan especies de árboles locales tolerantes a la sequía.



