Grupo F de la Liga de Campeones: Borussia Dortmund celebra una importante victoria por 1-0 sobre el Newcastle United

DrTercer partido y primera victoria: un golpe en Newcastle United ayudó al Borussia Dortmund a recuperar el rumbo en la Liga de Campeones. Al igual que la última vez en la Bundesliga, el equipo de Edin Terzic también mejoró significativamente en la máxima categoría europea y celebró una victoria por 1-0 (1-0) sobre el club de la Premier League inglesa.

En el ambiente caldeado de un St James’ Park lleno, el BVB se mostró tranquilo. El recién llegado Felix Nmecha (minuto 45) logró la difícil victoria ante 52.000 espectadores, lo que les ayudó a ascender al segundo lugar en el difícil sexto grupo. Otra victoria en el segundo duelo con los ingleses en casa dentro de quince días mejoraría su posición inicial.

El BVB celebra el gol de la noche Fuente: Getty Images/Michael Regan

La reciente ausencia breve del incondicional Julian Brandt, que se quejó de problemas musculares tras sufrir un golpe en la pantorrilla en el partido contra el Bremen, no pareció causar grandes problemas al BVB. Donnell Malin tuvo la oportunidad de tomar ventaja en el segundo minuto cuando Nick Pope falló su disparo. Después de sólo ocho minutos, el portero del Newcastle volvió a demostrar ser el salvador que necesitaba desesperadamente una doble oportunidad de Malen y Niklas Volkrug. Pero no sólo el BVB contribuyó al impresionante comienzo del partido. El portero Gregor Koppel salvó a su equipo de quedarse atrás con un disparo de Anthony Gordon (2º/11º).

A diferencia de la decepcionante derrota por 0-2 al inicio del grupo en París, el equipo de Dortmund esta vez no se quedó paralizado por el miedo, sino que mostró una amarga resistencia. Liderados por Marcel Sabitzer, que llegó al equipo sustituyendo a Brandt, siguieron acercándose a la portería contraria. Sólo el holandés Malen podría haber recompensado a su equipo por su valiente actuación en uno de sus muchos intentos de disparo.

El BVB tuvo suerte en la fase final

Además, la defensa se desempeñó cada vez mejor después de las fluctuaciones iniciales. A pesar de que sus aficionados aplaudieron con entusiasmo, los locales no crearon una oportunidad clara de gol hasta el final de la primera parte. El Dortmund también resolvió sorprendentemente bien la lesión de rodilla de Emre Can (43º), que tuvo que ser sustituido poco antes del descanso. Después de sólo un minuto, los invitados estaban helados. Después del trabajo preparatorio de Niko Schlotterbeek, que primero tomó posesión del balón en el centro del campo y luego dio la asistencia, Nmecha marcó con un disparo perfecto desde 14 metros. Para el ex jugador del Wolfsburgo, fue el primer gol oficial para su nuevo club y el primer gol en la Liga de Campeones para el Borussia Dortmund esta temporada.

Los ingleses respondieron a este déficit con ataques furiosos tras el inicio de la segunda parte. El BVB empezó a flaquear por momentos. Callum Wilson (57) lanzó un tiro libre delante de Coppell, pero el fuerte portero del Dortmund lo bloqueó. El Dortmund tuvo suerte poco antes del final, cuando los locales se estrellaron dos veces en el larguero.