Guerra de Ucrania en transmisión en vivo: +++ 04:29 Rusia derribó dos drones cerca de Bryansk +++

Según el Ministerio de Defensa en Moscú, Rusia repelió el lunes por la noche otro ataque con aviones no tripulados en la región de Briansk. Y el ministerio anunció hoy lunes en su canal de la aplicación Telegram que las defensas antiaéreas destruyeron dos drones sobre la región suroeste, cerca de la frontera con Ucrania. Moscú responsabiliza a Kiev del ataque. Agregó que otro intento de Kiev de “realizar un ataque terrorista con drones contra instalaciones en el territorio de la Federación Rusa” fue frustrado. La información no se puede verificar de forma independiente. Inicialmente no se sabe nada sobre los daños o las víctimas.

+++ 03:01 El motivo no está claro: Moscú cierra temporalmente dos aeropuertos +++

El tráfico aéreo en los aeropuertos de Domodedovo y Vnukovo de Moscú volvió a suspenderse temporalmente el lunes por la noche, pero las operaciones volvieron a la normalidad poco después. Mientras tanto, los aeropuertos han estado cerrados a los despegues y aterrizajes, informó la agencia de noticias rusa Tass, citando a los servicios de tráfico aéreo. Más tarde se dijo que los aeropuertos de la capital Domodedovo y Vnukovo y el aeropuerto militar de Zhukovsky habían reanudado sus operaciones. Inicialmente no se indicó el motivo de la suspensión de las operaciones aéreas. Recientemente, el tráfico aéreo en la región de Moscú se ha visto interrumpido repetidamente por la noche debido a ataques con drones.

+++ 01:15 Grupo de expertos estadounidense: la segunda línea de defensa de Rusia es probablemente más débil que la primera +++

Según un grupo de expertos estadounidense, las fuerzas ucranianas están traspasando la línea de defensa más fuerte de Rusia alrededor de la aldea de Robotyn. Y parecen estar “a una distancia de ataque” de la siguiente línea de defensa, que puede ser más débil, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). en un informe reciente. Todavía pueden representar un “gran desafío”, pero sólo si hay suficientes soldados rusos capaces de superarlos. “Este grupo de posiciones defensivas preparadas puede estar peor defendido que las posiciones que las fuerzas ucranianas ya han penetrado en el norte”, dijo el ISW. “Las posiciones defensivas a través de las cuales avanzan actualmente las fuerzas ucranianas consisten en densas capas de campos minados y fortificaciones, que las fuerzas rusas han tomado a un gran costo en términos de mano de obra y material”. La siguiente línea menciona zanjas antitanques, barricadas antitanques con dientes de dragón y posiciones de combate rusas. Más importante aún, es posible que Ucrania haya estado menos minada para permitir la retirada de las fuerzas rusas.

+++ 00:08 Kiev espera utilizar aviones de combate F-16 a partir de la primavera +++

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov, supone que los aviones de combate F-16 se utilizarán contra Rusia a partir de la primavera. “Yo diría que podría ser en la primavera del próximo año”, dijo al podcast Ronzheimer, según un aviso previo del periódico Bild. Se supone que los aviones occidentales demostrarán ser serios “cambiadores de juego” en la lucha contra las fuerzas rusas.

+++ 22:49 Los rusos informan de explosiones cerca de la ciudad ocupada de Donetsk +++

Por la noche se escucharon varias explosiones cerca de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia, en el este de Ucrania. Así lo informó Ukrinform con referencia a la agencia de noticias rusa RIA Novosti. En consecuencia, desde las afueras del norte se escuchan “fuertes ruidos de combate”. “Se escuchó el sonido de explosiones de artillería”, decía el mensaje. No está claro exactamente de qué se trata.

+++ 21:25 Ucrania aspira a una amplia gama de garantías de seguridad +++

Según el presidente Zelensky, las garantías de seguridad que Ucrania quiere negociar para el período de posguerra deben cubrir una amplia gama. Zelensky dijo en la televisión ucraniana que la resolución debería incluir “sanciones, armas, financiación, defensa aérea y aviones”. Ucrania negociará diferentes acuerdos con diferentes países: “La lista es grande, pero el cliente es diferente”, dice Zelensky. “Hay países que simplemente no tienen armas, pero tienen recursos financieros y sanciones severas en caso de repetidas agresiones”.

Refiriéndose a la comparación que a menudo se hace con el apoyo de Estados Unidos a Israel, Zelensky dice que podría ser un modelo similar, “pero tenemos un país diferente y un enemigo diferente”. Mientras tanto, Zelensky enfatizó que Ucrania está comprometida con el objetivo de ser miembro de la OTAN.

+++ 19:54 Selinsky se refiere a una solución negociada para Crimea +++

En la entrevista televisiva ya citada, Zelensky también indicó que espera una solución negociada para Crimea una vez que las fuerzas ucranianas liberen el continente de la península. “Si estamos en la frontera administrativa con Crimea, creo que será posible impulsar políticamente la desmilitarización de la península por parte de Rusia”, afirma. De esta manera hay menos víctimas. “Creo que será mejor así, especialmente para aquellos que no [die Befreiung der Krim] se hará realidad. Cualquier guerra trae víctimas.

Cuando el moderador le preguntó si la guerra debería continuar en suelo ruso, el presidente respondió: “Creo que existe un gran peligro de que nos dejen solos”. Los aliados occidentales de Ucrania suelen vincular sus suministros de armas a la promesa de que el ejército ucraniano no las utilizará para atacar objetivos en Rusia.

