Guerra de Ucrania: la lucha llega a las aldeas rusas

de: Esteban Krieger

Siguen muriendo civiles en los ataques con misiles rusos. Parece que el ejército ahora está tomando medidas enérgicas. Teletipo de noticias sobre la guerra de Ucrania.

Penas “severas” en ejército de putin : Rusia interviene en la guerra de Ucrania.

: Rusia interviene en la guerra de Ucrania. niños fuera de lugar Donetsk secuestrado Ucrania acusa a Rusia de “una política de destrucción de la identidad ucraniana”.

fuera de lugar Ucrania acusa a Rusia de “una política de destrucción de la identidad ucraniana”. luchando por basmut : Volodymyr Zelensky contradice: los suministros a Ucrania están asegurados por el momento.

: Volodymyr Zelensky contradice: los suministros a Ucrania están asegurados por el momento. Información procesada sobre las pérdidas de los ejércitos involucrados en La guerra de Ucrania proviene en parte de las partes beligerantes de Rusia o Ucrania. Por lo tanto, no siempre se pueden verificar de forma independiente.

Actualización del 30 de abril a las 20:04: Según los informes, los funcionarios ucranianos han recomendado que los ucranianos en territorios controlados por Rusia acepten pasaportes rusos hasta nuevo aviso. Debe mantenerse hasta la liberación de Ucrania, según el periódico ucraniano. Independiente de Kyiv. Un funcionario ucraniano instó a sus compatriotas a “elegir la vida” y aceptar pasaportes rusos.

Guerra de Ucrania: se dice que los soldados rusos destruyeron depósitos de municiones en el este de Ucrania

Actualización del 30 de abril a las 17:43: Según sus propios datos, las fuerzas rusas destruyeron un almacén con unas 200 toneladas de municiones en un ataque a la estación de tren de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. Además, un gran taller de campo de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en la región de Sumy, dijo a Interfax en Moscú el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov. La información rusa no se puede verificar de forma independiente. Al principio no hubo reacción por parte de Ucrania.

La guerra en Ucrania: Prigozhin amenaza con retirarse de Bajmut

Actualización del 30 de abril a las 16:33: Quizás el jefe del grupo mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, amenazó con retirar a sus mercenarios de la ciudad sitiada de Bakhmut. El trasfondo de la amenaza es que Prigozhin ha solicitado más municiones para sus fuerzas, pero se supone que no las obtendrá, informó CNN.

“Le ordeno a Sergei Shoigu que envíe inmediatamente más municiones. Si no se sigue esta orden, tendré que informarlo al jefe”, dijo Prigozhin. Entonces también era necesario averiguar si todavía era posible mantener las posiciones en el sitio si no fueran Entregar más municiones.

Guerra de Ucrania: Aldeas rusas sin electricidad tras los ataques ucranianos

Actualización del 30 de abril a las 15:47: Según los informes de la publicación estadounidense, el lanzamiento del misil ucraniano tuvo lugar. semana de noticias Se cortó la electricidad en varias aldeas rusas. Los lugares más afectados se encuentran en la frontera ruso-ucraniana en las cercanías de la ciudad rusa de Belgorod. La información proviene de funcionarios rusos que dieron la noticia a través de Telegram. Nadie resultó herido en los ataques ucranianos, pero la artillería destruyó varias casas.

Un edificio destruido en la ciudad de Kramatorsk, al este de Ucrania

Guerra de Ucrania: Kiev acusa a Moscú de secuestrar niños

Actualización del 30 de abril a las 12:45: Kiev acusó a Moscú de “secuestrar” niños de una ciudad controlada por Rusia en Donetsk como parte de una “política de destrucción de la identidad ucraniana”. El Centro Nacional de Resistencia del Ejército de Ucrania declaró en voz alta newsweek.comRusia quiere reasentar por la fuerza a los niños de Horleuka al final del año escolar con el pretexto de “evacuación”.

El centro dijo: “Los rusos continúan con una política de genocidio en los territorios temporalmente ocupados con el objetivo de secuestrar a niños ucranianos”. El plan tiene como objetivo “asimilar” a los niños y “destruir” su identidad ucraniana.

Guerra de Ucrania: sanciones “severas” en el ejército de Putin

Actualización del 30 de abril, 10:00 am: Según los servicios de inteligencia británicos, los líderes rusos en la guerra contra Ucrania han endurecido significativamente las penas por violaciones de la disciplina de las tropas. Citando “numerosos” informes de combatientes rusos, el Ministerio de Defensa dijo en Londres el domingo que los soldados serían puestos en celdas improvisadas simplemente para tratar de rescindir su contrato de servicio o por delitos menores como estar borracho. Estos son agujeros en el suelo cubiertos con una malla metálica.

“En los primeros meses de la guerra, muchos comandantes rusos adoptaron un enfoque relativamente indulgente para hacer cumplir la disciplina, permitiendo que aquellos que se negaron a servir regresaran a casa en silencio”, dijo el comunicado de Londres. “Desde el otoño de 2022, ha habido varias iniciativas muy draconianas para mejorar la disciplina en la fuerza, particularmente desde que el Jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov asumió el mando en enero de 2023”.

Guerra en Ucrania: Batalla de Bashmut – Suministros asegurados

El primer informe: MUNICH/KIEV — Un día después de un mortal ataque con misiles en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky culpó no solo a los líderes rusos sino también a los soldados por crímenes de guerra. “Ustedes no son los líderes solos, todos son terroristas y asesinos y todos deben ser castigados”, dijo el sábado por la noche el hombre de 45 años en su discurso diario en video. Señaló que todos los que dirigen y lanzan misiles y mantienen aviones y barcos para el terrorismo son cómplices de los muertos de guerra.

El trasfondo es el ataque con misiles a la ciudad de Uman, en el que el viernes murieron 23 personas. Según Selinski, había seis menores entre ellos. El jefe de Estado ucraniano enfatizó que todos los que se preparan para este tipo de ataques con misiles deben saber que es cómplice de la matanza de civiles.

Guerra de Ucrania: Selenskyj quiere avanzar en la planificación judicial

Por lo tanto, es imperativo que Rusia realmente rinda cuentas por sus crímenes. Una vez más, Zelensky abogó por la creación de un tribunal internacional contra Rusia en la línea de los juicios de Nuremberg de los nazis.

Zelensky agregó que no es suficiente debilitar a Rusia en la guerra. Anteriormente, en una entrevista con los medios escandinavos, el jefe de Estado ucraniano afirmó que Rusia se está “debilitando cada día”. Por eso Moscú cambió de táctica y ahora ya no piensa en nuevas conquistas, sino en la defensa de los territorios conquistados.

Guerra en Ucrania: los rusos no pueden cortar el suministro a Bashmut

El trasfondo es el esperado contraataque ucraniano, con el que Kiev pretende recuperar las regiones ucranianas ocupadas por Rusia. Pero por ahora, Rusia todavía está a la ofensiva, pero luchando por progresar.

Según información de Kiev, los atacantes rusos en la Batalla de Bakhmut no pudieron cortar las rutas de suministro ucranianas a la ciudad gravemente dañada. Los rusos han estado hablando de tomar el control del Camino de la Vida durante varias semanas y ponerlo bajo fuego. “En realidad, todo es diferente”, dijo el sábado Serhiy Sherevaty, portavoz del grupo de las Fuerzas Armadas del Este de Ucrania. zn.ua. A pesar de luchar en la carretera de enlace de Bakhmut a Chasev Yar, los rusos no pudieron interrumpir la logística de los defensores. La información no se puede verificar de forma independiente.

Cherivatig explicó que el suministro de provisiones, armas y municiones está asegurado. Por un lado, las fuerzas ucranianas mantuvieron sus posiciones a lo largo de la carretera y, por otro lado, los ingenieros ya habían abierto nuevos caminos hacia Bakhmut. “Todo esto permite que Bashmut continúe”, dijo. El Estado Mayor de Ucrania, en su informe de situación, también habló de “intentos fallidos” de los atacantes rusos de ganar territorio en la región.

Meses atrás, Bashmut fue atacado por fuerzas rusas, especialmente por el grupo de mercenarios de Wagner. Según sus declaraciones, los atacantes ahora controlan alrededor del 85 por ciento de la ciudad. El liderazgo ucraniano insiste en mantener la ciudad, que ahora ha sido en gran parte destruida, y lo justifica por las grandes pérdidas de las fuerzas atacantes, que colapsarán de esta manera.

La guerra en Ucrania: el jefe Wagner se queja de grandes pérdidas y amenaza con retirarse de Bashmut

El jefe de la unidad mercenaria rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitió que hubo problemas. Debido a las grandes pérdidas por falta de suministros, amenazó con retirar sus fuerzas de Bakhmut. “Todos los días tenemos montones de miles de cadáveres que ponemos en ataúdes y enviamos a casa”, dijo Prigozhin en una entrevista con el bloguero militar ruso Semyon Pegov publicada el sábado. Se quejó de que las pérdidas eran cinco veces mayores de lo necesario debido a la escasez de municiones de artillería.

Escribió una carta al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, para obtener suministros lo antes posible. “Si no se repone la escasez de municiones, nos vemos obligados, para no correr más como ratas cobardes, a retirarnos ordenadamente o morir”, dijo el hombre de 61 años.

En un mensaje de audio el domingo por la noche, aclaró esa información. Durante el día, Wagner avanzó otros 100 a 150 metros hacia la ciudad. Mientras tanto, estimó las pérdidas diarias en unos 100 hombres.

Dos personas mueren tras bombardear zona fronteriza rusa cerca de Ucrania

Según información oficial, dos personas murieron en un bombardeo desde Ucrania en la región fronteriza de Bryansk, en el oeste de Rusia. El gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomas, escribió esto en su canal de Telegram el domingo por la noche. Además, las fuerzas ucranianas destruyeron una casa en el pueblo de Susimka y dañaron otras dos casas. Rusia se queja repetidamente del bombardeo de su territorio.

Melnik: Beijing como mediador en la guerra de Ucrania ‘no es poco realista’

El viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrey Melnik, considera concebible el papel de China como mediador. “No es poco realista”, dijo el exembajador de Ucrania en Alemania a Funk Media Group (domingo). Por supuesto, los chinos persiguen sus propios intereses. Pero creo que una solución justa y pacífica y el fin de las hostilidades están más en el interés de Beijing que este terremoto masivo e interminable de todo el orden mundial”.

El presidente checo Pavel visita la ciudad ucraniana de Dnipro

Mientras tanto, el nuevo presidente checo, Petr Pavel, visitó la ciudad central de Dnipro en el segundo día de su viaje a Ucrania. Allí habló con los representantes locales sobre los planes de reconstrucción en la zona, informaron el sábado los reporteros que viajaron con él. (con agencias)