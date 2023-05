Muere un policía tras 33 años en coma

Pero el milagro no sucedió. Patterson nunca despertó del coma. Los tres sospechosos, Vincent Robbins, Tracy Clark y Darren Crawford, fueron arrestados más tarde. Robbins y Clark, el presunto pistolero, son juzgados. The New York Post no ha podido aprender nada sobre el juicio de Clark. Se desconoce si fue condenado por robo. Robbins recibió una sentencia de prisión de cinco a quince años por asalto e intento de robo. Sin embargo, salió de prisión en el año 2000.