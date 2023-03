guerra | Reznikov: los tanques leopardo son parte de la ofensiva ucraniana

4.02 a.m.: El presidente húngaro, Katalin Novak, quiere apoyar un plan de paz que no vea a Rusia como vencedora. En cambio, según el periódico húngaro HVG, Moscú debe actuar. Se la citó diciendo: “Nuestro objetivo común es que Rusia retire sus fuerzas del suelo húngaro”. Condenó la agresión de Putin y afirmó su apoyo a Ucrania. Identificó cinco puntos para las negociaciones de paz: una voluntad común, evitar una escalada que reduzca las tensiones, sentarse a la mesa de negociaciones y un plan de paz que no contemple la victoria de Rusia.