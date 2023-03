Seis muertos en tiroteo en escuela: pistolero que sufre de ‘trastorno mental’.

Página principal panorama

de: Carolina Schaefer

Se realizaron disparos en una escuela en el estado estadounidense de Tennessee. Seis personas, incluidos tres niños, murieron.

Actualización del martes 28 de marzo a las 21:26: La policía dijo que el tirador que mató a seis personas en una escuela primaria en los Estados Unidos estaba recibiendo tratamiento por un “trastorno mental”. El jefe de policía de Tennessee, Nashville, John Drake, dijo a los periodistas el martes que la mujer de 28 años tenía siete armas de fuego compradas legalmente y las escondió en la casa de sus padres. Sus padres pensaron que solo tenía un arma y la vendieron. “Sus padres sintieron que no debería tener armas”, dijo.

Drake dijo que el motivo del crimen sigue sin estar claro. Probablemente eligió a sus víctimas de la escuela primaria al azar. Confirmó que la policía no conocía al joven de 28 años.

Las autoridades aún no han proporcionado información sobre un posible motivo del tiroteo en una escuela primaria de EE. UU. © John Ames/dpa

Seis muertos en tiroteo en escuela primaria de EE. UU.: las autoridades desconciertan el motivo

Actualización del martes 28 de marzo a las 11:39 a. m.: Se cree que la persona que abrió fuego en una escuela primaria de EE. UU. (Tennessee) el lunes (27 de marzo) es un ex alumno. que informa agencia de noticias alemana (dpa) Citando a los medios de comunicación y autoridades locales.

Los investigadores actualmente están evaluando materiales que podrían proporcionar información sobre un motivo. “Tenemos una declaración, tenemos algunos escritos que se relacionan con este día, este incidente que estamos evaluando”, dijo el comisionado de policía de Nashville, John Drake. También se encontraron planos del sitio de la escuela cristiana, en los que, entre otras cosas, se marcaron cámaras de vigilancia y entradas. La persona, que se identificó como transgénero, accedió a través de uno disparando a través de una puerta exterior de vidrio.

Las autoridades han hecho declaraciones sobre un posible móvil dpa No. La policía dijo que no se dijo nada sobre cualquier conexión entre la historia de vida del sospechoso y el tiroteo que mató a tres niños, de ocho y nueve años, y tres adultos que se cree que tenían poco más de 60 años. “Hay una teoría en este momento de la que podemos hablar más tarde, pero no está confirmada”, dijo el comisionado de policía Drake.

Seis personas han muerto en un tiroteo en una escuela primaria de Tennessee. © dpa infografía GmbH

Seis Biden asesinados tras tiroteo en escuela: ‘Debemos hacer más para detener la violencia armada’

Actualización del lunes 27 de marzo a las 22:15: El presidente Joe Biden también habló después del sangriento tiroteo en una escuela primaria en la ciudad estadounidense de Nashville. “Debemos hacer más para detener la violencia armada”, advirtió Biden. Hizo un llamado al Congreso de los Estados Unidos para endurecer las leyes de armas que propuso. “Está enfermo”, dijo el presidente, refiriéndose al reciente incidente violento que cobró la vida de tres niños y tres adultos. Entre otras cosas, el demócrata pide que se prohíban los rifles de asalto, que a menudo se usan en ataques frenéticos en Estados Unidos.

Según la policía, se dijo que el presunto tirador portaba al menos dos rifles de asalto y una pistola. agencia de noticias alemana (dpa). Según la policía, el joven de 28 años fue asesinado por los servicios de emergencia.

Actualización del lunes 27 de marzo a las 20:55: Seis personas murieron en una escuela primaria de Estados Unidos. La policía mató al presunto tirador. De acuerdo con la agencia de noticias alemana (dpa) Según los hallazgos preliminares, se dijo que ella estaba en su adolescencia. Por otro lado, la policía identificó al presunto perpetrador como una mujer de 28 años de Nashville, según el servicio de SMS Twitter de la noche.

Tiroteo en escuela en Estados Unidos: La Casa Blanca pide leyes de armas más duras

Actualización del lunes 27 de marzo a las 20:40: Después de la violencia en una escuela primaria estadounidense, la Casa Blanca pidió leyes de armas más estrictas. “¿Cuántos niños deben ser asesinados antes de que los republicanos en el Congreso se pongan de pie y actúen?”, dijo Karen Jean-Pierre, vocera de la Casa de Gobierno de Estados Unidos. Nuestros hijos deben sentirse seguros en la escuela.

Jean-Pierre enfatizó que, por lo tanto, el Parlamento de los EE. UU. debe aprobar urgentemente una prohibición de los rifles de asalto y cerrar las lagunas en las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido repetidamente leyes de armas más estrictas. Sin embargo, estos fueron bloqueados por los republicanos en el Congreso.

Tiroteo en escuela en Estados Unidos: presunto pistolero asesinado

Actualización del lunes 27 de marzo a las 20 h: Tres niños y tres adultos murieron en un tiroteo en una escuela primaria en Nashville, Estados Unidos. Se dice que los adultos eran empleados. El oficial de policía Don Aaron dijo durante una conferencia de prensa que desde entonces la policía mató al presunto pistolero. Según los hallazgos preliminares, se dijo que ella estaba en su adolescencia.

“Cuando los oficiales llegaron al segundo piso, vieron a un hombre armado, una mujer, disparando”, dijo Aaron sobre la situación el lunes por la mañana. Según las investigaciones preliminares, se dice que el presunto perpetrador accedió a la escuela a través de una entrada lateral. No está claro si tenía una conexión con el establecimiento cristiano privado.

Los alborotos y tiroteos son parte de la vida cotidiana en los Estados Unidos. Se piden leyes de armas más estrictas una y otra vez. El año pasado, un hombre armado de 18 años mató a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria en Texas.

Tiroteo en escuela de Estados Unidos: seis muertos en Nashville

El primer informe: WASHINGTON/NASHVILLE – En el estado estadounidense de Tennessee, se escucharon disparos en una escuela en Nashville el lunes (27 de marzo) por la mañana. El periódico citó a tres niños y tres adultos como muertos. Los New York Times Un portavoz del hospital local. El departamento de bomberos dijo que otras personas resultaron heridas.

La policía dijo a través de SMS que el presunto tirador ahora está muerto. Gorjeo. Sin embargo, no está claro si la mujer con el arma estaba entre los muertos. Aún no se conocen más detalles sobre el operativo y los antecedentes del crimen.

Tiroteo en escuela en Estados Unidos: Policía con un nutrido grupo en el lugar

Una vocera confirmó que a las 10:13 la policía recibió una llamada de emergencia sobre un tiroteo en la escuela. Los New York Times. Los servicios de emergencia se encontraban en un gran grupo en el sitio y las carreteras estaban cerradas.

La escena del crimen fue la Escuela Covenant. Esta debe ser una institución cristiana. Según su información en el sitio web, hay estudiantes desde preescolar hasta el grado 6 en la escuela privada. (Cass/dpa)