¿Ha pasado ahora la ola pico de Omicron? Práctica de curación

COVID-19: El número de nuevos casos de corona está disminuyendo

Las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 se mantienen en un nivel relativamente alto, pero la cantidad de personas que se enferman gravemente con COVID-19 parece estar disminuyendo. ¿Estamos ahora en un punto de inflexión de onda omicron?

Según la evaluación del Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, Alemania ha superado el pico del Omicron sitio web Gobierno federal. Según el político, las medidas tomadas han tenido éxito. Sin embargo, Lauterbach dice: “Todavía no estábamos en aguas realmente seguras”. Uno de los virólogos más respetados del país está de acuerdo.

Explica el profesor Dr. La doctora en medicina Sandra Ciesek, directora del Instituto de Virología Médica del Hospital Universitario de Fráncfort del Meno en un podcast actual de la Fundación Alemana del Corazón.

de acuerdo a Mensaje El virólogo en particular señala la frecuencia cada vez mayor de la variante de coronavirus Omicron BA.2, “ya que aún no sabemos cuán gravemente enfermas pueden enfermarse las personas”.

El cardiólogo y médico intensivista, Dr. El médico Thomas Voigtländer, director general de la Fundación Alemana del Corazón, habla de un “descanso tenso”.

No solo oler

Aunque la cantidad de infecciones sigue aumentando, se está difundiendo la voz de que la infección con la variante actual de Omicron no es tan mala. Sin embargo, el virólogo Ciesek no está del todo de acuerdo.

Los datos de Gran Bretaña, por ejemplo, mostraron que la infección con la variante BA.1 es en realidad “relativamente más fácil”. Sin embargo, no debemos olvidar que aquí en Alemania en particular, un gran número de personas ya han sido vacunadas. Por eso siempre advierto que la infección no es solo un resfriado.

Una mirada a los países africanos también muestra que el número de muertes entre los no vacunados está aumentando allí. “Y aquí también, por supuesto, las personas mayores o las personas que no han sido vacunadas o que tienen enfermedades preexistentes pueden enfermarse gravemente con Omicron”.

Miedo a la miocarditis

Varios estudios recientes e informes de los medios de comunicación sobre casos raros de miocarditis relacionada con la vacuna (miocarditis) generan incertidumbre.

A muchas personas les resulta difícil estimar el riesgo de infección con una variante omicron BA.1, que suele ser leve, y el riesgo de dicho efecto secundario después de la vacunación con ARNm.

Después de más de diez mil millones de vacunas para la COVID-19, “suponemos que hay miocarditis asociada en 3 a 5 por cada 100 000 vacunas”, es decir, en el contexto temporal de la vacunación con ARNm, explica Voigtländer.

Los hombres jóvenes entre las edades de 15 y 30 años tienen un mayor riesgo de desarrollar miocarditis, que suele ser leve, pero las mujeres jóvenes no. Sin embargo, por el miedo a este evento, que todavía es raro en general, y asumiendo que la enfermedad con BA.1 es leve, Ciesek cree que poder prescindir de la vacunación es una falacia.

El médico lo expresa de manera inequívoca: “También sabemos que si una persona no ha sido vacunada y ahora está levemente enferma con omicron, no desarrollará suficiente inmunidad a otras variantes del virus, por ejemplo”.

Ve a Omicron como “no la última alternativa” y asume que quizás incluso Delta regrese. Por lo tanto, la ventaja sigue siendo evidente junto con la vacuna COVID-19. “Yo lo veo de la misma manera”, dice Voigtländer. Esta posición también está subrayada por los datos actuales con un enfoque en las complicaciones cardiovasculares como resultado de COVID-19.

Mayor riesgo de nuevas enfermedades cardiovasculares

El Prof. Voigtländer recuerda una tasa de mortalidad de dos a tres veces mayor en personas que anteriormente tenían una enfermedad cardíaca y se infectaron con SARS-CoV-2 en la primera ola.

Los cardiólogos no solo notaron que estos pacientes preexistentes estaban en riesgo de infección, sino también que se desarrollaron nuevas enfermedades cardíacas en aquellos con el virus:

La miocarditis fue el principal fenómeno allí. Se estima que alrededor de 11 de cada 100.000 personas no están inmunizadas”, explica el director médico del Hospital Agaplesion Bethanien de Fráncfort del Meno.

Además de la miocarditis a consecuencia de la COVID-19, existen otras enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, enfatiza Ciesek. “Buenos datos” al respecto los aporta la revista especializada “medicina naturalSe publicó un estudio sobre 150,000 veteranos estadounidenses de edad avanzada, que tenían una edad promedio de 65 años y tenían una infección por corona.

En comparación con el grupo de control que no estaba infectado con COVID-19 y el grupo de control antes de la epidemia, claramente había un “mayor riesgo” de desarrollar arritmias, insuficiencia cardíaca y enfermedad de las arterias coronarias (CHD), incluso si no era una enfermedad, dice el profesor Cesek. El covid en sí mismo es así de peligroso”.

“Demuestra nuevamente que no es solo la enfermedad pulmonar de la que estamos hablando”.

Se necesitan mejores medicamentos antivirales

Para Voigtländer, es concebible que la pandemia actual finalmente tome el mismo curso que la influenza que los virus de la influenza, dadas “las muchas similitudes con la epidemia que estamos viviendo actualmente” y siempre que las vacunas se adapten cada año.

Por otro lado, el virólogo Ciesek es “un poco pesimista”, porque el SARS-CoV-2 también ha demostrado ser inesperadamente versátil para los especialistas en corona y “ha cambiado mucho en un año con muchas variantes diferentes”.

Entonces, el médico está analizando las características de las futuras variantes del virus: ¿es probable que los patógenos sean más agresivos, hay un aumento en la respuesta inmune, de modo que nuestras vacunas sean menos efectivas?

Por otro lado, en su opinión, existe una necesidad urgente de mejores medicamentos antivirales, porque las vacunas disponibles por sí solas no conducen a una inmunidad estéril, “hasta que se pueda combatir la infección en la membrana mucosa”.

Por lo tanto, aquellos que ya están enfermos o inmunocomprometidos son dependientes de estos medicamentos. También tienen la ventaja de permanecer relativamente estables, incluso si el virus cambia. (anuncio)