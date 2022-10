Haas no tiene “alternativa” para Schumacher

1:59 a.m. ¡Buenas noches! Así que nos despedimos a esta hora tardía. Más tarde el viernes, nos pondremos en contacto con usted con una nueva cinta para el Día de Entrenamiento en México. FT1 está programado para las 8:00 p. m. en nuestro horario esta vez, por lo que FT2 es para las 11:00 p. m. Al final del día, refiriéndose una vez más a Nuestro vídeo análisis para el Media Day Con los siguientes temas: Protesta de Alonso: ¿Qué hay de nuevo?

Sentencia en el litigio presupuestario del viernes

Vettel: Sin renuncia, sin renuncia

Hamilton: Renunciar a fines de 2023 no es un problema

Mercedes: La esperanza de la victoria se desvanece

Ferrari: No más victorias desde Austria

Red Bull: ¿Verstappen anotó más importante que la victoria de Pérez?

– Preguntas de los miembros del canal desde el chat en vivo. Si sucedió algo más en relación con la protesta alpina, ¡por supuesto que lo sabrá en nuestro portal! Disfruta de nuestro análisis y hasta luego.

1:56 a.m. casco especial Para Sebastian Vettel “Volver a las raíces” este fin de semana. El alemán correrá en México con un casco Red Bull en memoria del fallecido Dietrich Mateschitz. ¡Y también es genial que Aston Martin le permita a Vettel hacer eso! Porque Red Bull no es el patrocinador oficial del equipo. Así que por supuesto que no lo es.

1:53 a. m. Norris también en contra de una prohibición general de electricidad El británico confirma los comentarios de Verstappen al respecto. En Austin, la prueba básicamente tuvo las “mejores condiciones posibles” en términos de temperaturas, etc. Sin embargo, los neumáticos “no estaban bien”. “Ahora imagina eso en una pista más fresca”, dijo Norris, explicando. Así que ya pronostica varios accidentes durante los test de invierno de 2023. “En principio, ningún piloto quiere eso”, explica y aclara que no se trata solo de que se sienta mal por los pilotos. Es un tema mucho más de seguridad. Un coche de Fórmula 1 simplemente no está diseñado para funcionar con neumáticos fríos. Así que el tema debe ser discutido nuevamente.

1:41 a. m. Esta es la razón por la que Verstappen no es fanático de los sprints Hay otra carrera este año en Brasil. En 2023, habrá seis fines de semana rápidos. Sin embargo, al campeón mundial no le gusta. “No me gusta”, explica Verstappen inequívocamente. Él explica: “No me molesta ir directamente a la clasificación después de una sesión de entrenamiento. Creo que eso es mejor para mí”. Pero el objetivo de los sprints es simplemente no dañar el auto. READ Servicio funerario para Uwe Seeler Live - Abriendo un libro virtual de condolencias | NDR.de - Deportes Así que las carreras no tendrán mucho valor añadido. No es realmente una carrera para mí”, dijo Verstappen. Porque no pasa mucho en general.

1:26 a.m. Vettel: Llévate el ‘momentum’ de Austin contigo Al final, el resultado en Austin ciertamente podría haber sido mejor. En términos de desempeño, Aston Martin probablemente entregó el mejor desempeño de la temporada. “Ojalá podamos tomar el impulso con nosotros”, dice Sebastian Vettel. “Las carreras pasadas han sido buenas para nosotros en términos de velocidad general”, dijo Vettel, explicando que “en particular” en Estados Unidos fue “muy competitivo” y “por primera vez este año más competitivo que Alpine y McLaren”. Esa fue una “sorpresa positiva”, según el tetracampeón del mundo, quien también enfatizó: “Tenemos que ser realistas. [Mexiko] Es un camino diferente. “Así que no necesariamente puedes asumir que Aston Martin será fuerte allí.

1:13 a.m. Russell: una victoria de Mercedes en 2022 es muy poco probable Mercedes todavía tiene tres carreras para evitar su primera temporada sin ganar en once años. Sin embargo, según George Russell, no todos los fanáticos de las flechas plateadas deberían hacerse ilusiones demasiado altas. Porque incluso si “todo va a la perfección” para Mercedes y los competidores cometen “errores”, solo tendrán “media oportunidad” de ganar la carrera este año. “Sabemos cuál es nuestra posición en términos de rendimiento general”, explica Russell. El objetivo en las tres carreras restantes es simplemente hacer el “mejor trabajo posible” y ver qué sucede. Sin embargo, es probable que no tenga éxito solo con la victoria de este año.

1:01 a. m. Gazily: El castigo fue mi culpa. Muchos sienten que el castigo contra el francés en Austin es demasiado duro. Sin embargo, él mismo no quiso culpar a la FIA. “Al final hay reglas. No respeté la regla”, admite. “¿Fui el único? No lo creo. Pero al final hay reglas y no las respeté. Solo me aseguraré de no volver a cometer ese error”, declara Gasly. Antecedentes: En Austin, varios autos quedaron demasiado atrás del auto de seguridad. Sin embargo, hubo un tiro penal para Gasly.

00:41 Steiner protege a Schumacher El alemán fue criticado por algunos después del Gran Premio de Estados Unidos, pero ahora cuenta con el apoyo de su jefe de equipo. “El auto resultó dañado. No puedes llamar a esta actuación [echte] rendimiento”, dice Gunther Steiner. Steiner defendió a su piloto: “Creo que perdió alrededor de 30 puntos de carga aerodinámica porque condujo a través del accidente. No sabes qué hubiera pasado si no hubiera perdido nada de carga aerodinámica”. Entendamos que está teniendo un fin de semana limpio en México. ¡Puede que lo necesite en la lucha por una nueva década!

00:25 Hamilton busca más títulos mundiales Así que volvamos a nuestro tema al comienzo del día. En su gira mediática, Lewis Hamilton volvió a hablar de su anuncio de que le gustaría extender su contrato con Mercedes más allá de 2023. Él revela que está apuntando a un acuerdo durante varios años. “No me pongo límites”, explica. Significado: Hamilton no solo quiere vincularse con las Flechas de Plata hasta 2024, sino incluso entonces. “Tengo la sensación de que puedo llevar al equipo a más campeonatos”, dijo Hamilton, quien cumplirá 40 años en la temporada 2025. Pero eso no parece ser un problema para él. “Así que fernando [Alonso] Se detiene, entonces probablemente lo pensaré dos veces. Porque entonces seré el piloto más grande”, se ríe. El año que viene Alonso cumplirá 42 años, y también está lejos de terminar la Fórmula 1…

00:13 ¿Que sigue? Como recordatorio, en menos de una hora (1:00 a. m.) habrá una audiencia para determinar si procede la protesta de Albin. ¿Pero entonces, qué? Aquí solo hay dos opciones. Si se declara admitida la objeción, se procede a otra audiencia. Todavía no está claro cuándo sucederá esto. Si la protesta es declarada improcedente, se dará por cerrado el tema. Medios: La sentencia de Alonso durará y el caso se cerrará.

00:05 Steiner: Solo nos interesa la consistencia El jefe de Haas habló nuevamente sobre la protesta en Austin y explicó: “Estoy a favor de la consistencia. No es contra los Alpes ni contra nadie más. Se trata de la consistencia general”. Por lo tanto, en su opinión, los anfitriones tomaron la decisión correcta. Alonso Albine fue “ilegal” por el espejo roto. Y debería haber habido “consecuencias” por eso. “Las reglas establecen que un automóvil debe tener dos espejos”, explica Steiner. Para él, el tema estaba claro.

23:53 Verstappen: ¡Prohibir las mantas eléctricas es peligroso! No es ningún secreto que muchos en el paddock están en contra de la prohibición de las mantas para neumáticos calientes. Es por eso que tal plan no se ha implementado hasta el día de hoy. El campeón del mundo también es crítico con esta idea. READ El experto da claras predicciones sobre el futuro de Lewandowski “No fue divertido”, dice el holandés, mirando a Austin. Allí, las mantas eléctricas ya estaban bastante sofocadas en las pruebas de neumáticos en el FT2. Y desvela: “Casi me doy vuelta en el pit lane”. “Creo que habrá muchos choques”, advierte, explicando que habrá muchos resbalones con los neumáticos fríos en las primeras vueltas. No acepta el argumento de que otras series pueden prescindir de las mantas eléctricas. “Tienes mucha menos potencia allí”, explica, y agrega que los autos tampoco son tan pesados. Ciertamente piensa que la prohibición en la Fórmula 1 está mal.

23:40 Magnussen: No tendré problemas con Hulkenberg Además de Mick Schumacher, Nico Hulkenberg sigue compitiendo por la segunda cabina de Haas. ¡Junto con Kevin Magnussen, sería una pareja “interesante”! Pero el danés subraya que “no tiene absolutamente ningún problema” con el alemán. “Realmente no lo conozco como persona. Pero como piloto de carreras siempre lo he respetado”, explica y enfatiza, “así que no tendré ningún problema”. Básicamente, a él no le importa quién está en el segundo auto de todos modos. “Definitivamente puedo decir que a Mick le está yendo muy bien en este momento”, dijo Magnussen. Ahora es “definitivamente más rápido” que a principios de año. Pero al final, esta no es su decisión.

23:28 Verstappen: Actitud sobre el costo ‘algo decepcionante’ El holandés también comentó sobre el tope presupuestario en su gira de medios hoy y reveló: “Es un poco decepcionante. Por nuestra parte, no creemos que hayamos hecho nada malo”. “Pero sucedieron algunas cosas muy inesperadas en el presupuesto. Tenemos que lidiar con eso ahora”, dijo Verstappen, quien también dejó en claro que no tuvo influencia en la decisión. Ya sabes, ¡lo averiguaremos mañana!