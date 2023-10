Hamás carece de una visión general de los rehenes

Página principal Política

El propio Hamás no sabe cuántos rehenes tomó durante la guerra. Israel quiere imponer la liberación por la fuerza y ​​cortar los suministros básicos a la Franja de Gaza.

Tel Aviv/Ginebra – Después de los ataques del grupo militante islamista Hamás contra ciudades fronterizas israelíes y un festival de música, la organización terrorista secuestró a unas 150 personas en la Franja de Gaza. Si bien Israel ha declarado oficialmente el estado de guerra, los rehenes están retenidos como moneda de cambio. ¿Pero cuantos hay? Nadie parece saberlo: el número exacto de rehenes en la guerra de Israel sólo puede estimarse. Los representantes de Hamás tampoco tienen una visión precisa.

Rehenes en la guerra de Israel: ni siquiera Hamás puede dar una cifra concreta

La situación es ambigua. No está claro cuántas personas desaparecidas están en manos de Hamás ni quiénes ya han muerto en los ataques. Hamás tampoco puede proporcionar cifras. Un representante de Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás con sede en Beirut, dijo que el número de rehenes superó con creces las expectativas. Vicenoticias Domingo por la tarde. Además, Hamás no estuvo solo en la toma de rehenes. Varios otros grupos armados capturaron a israelíes y personas de otras nacionalidades. Añadió que las condiciones actuales en Gaza dificultan que los grupos se comuniquen y coordinen.

Además de Hamás, también han tomado rehenes otros aliados armados; nadie sabe exactamente cuántos. © Imagen de la Alianza / Agencia de Prensa Alemana / AFP | Ilan Asayag

Ataques de Hamás: Se estima que 150 personas murieron en la violencia de Hamás y sus aliados

“el [Kämpfer] No se pueden realizar llamadas telefónicas. Diferentes grupos se esconden en toda la Franja de Gaza y tienen prisioneros, túneles y sótanos… Recopilar la información correcta llevará tiempo”. Por motivos de seguridad, los grupos sólo se comunicarán personalmente. La organización terrorista anunció el lunes que pronto publicaría cifras concretas. El movimiento Jihad Islámica Palestina, un aliado cercano de Hamás, tiene retenidos a 30 israelíes solamente. Número en voz alta Vicenoticias Incierto.

“Estamos hablando de un número muy, muy grande de israelíes aquí. Un portavoz del ejército israelí dijo: “Entre los israelíes secuestrados hay mujeres, niños, bebés, ancianos e incluso personas con discapacidades”. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas habló el lunes de 150 rehenes, entre ellos cinco alemanes.

Las imágenes muestran cómo la guerra en Israel cambió el país. Ver la serie de imágenes

Detención de entregas: Israel vincula los suministros esenciales a los palestinos con la liberación de rehenes

Fue lanzado en respuesta a los ataques de Hamás. Israel Contraataques a la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno israelí bloqueó todo acceso y detuvo el suministro de electricidad, agua y alimentos. El Ministro de Energía israelí ha anunciado ahora que los suministros esenciales para los civiles palestinos están vinculados a la liberación de rehenes israelíes. El ministro de Energía, Israel Katz, escribió en la plataforma X (anteriormente Twitter): “No se activará el interruptor de encendido, no se abrirá ningún grifo y no entrará ningún camión de combustible hasta que los rehenes israelíes regresen a sus hogares”. Los gestos humanitarios sólo serán a cambio de gestos humanitarios. “Y nadie nos predica la moralidad”, escribió Katz.

“No hay jerarquía del dolor”: La Cruz Roja critica a Hamás e Israel

El director regional para Oriente Medio del Comité Internacional de la Cruz Roja, Fabrizio Carbone, también se refirió a la situación en Oriente Medio y afirmó: “No se debe atacar a civiles, no se debe asediar una zona y no se debe tomar rehenes. Él dijo . “Es inaceptable aislar una zona como la Franja de Gaza, habitada por más de dos millones de personas”. No se puede tolerar la justificación para infligir sufrimiento por el dolor que usted mismo ha experimentado. “No existe una jerarquía del dolor”, subrayó Carbone en Ginebra. (dpa/hong kong)