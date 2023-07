¿Hay vida en Venus? El grupo de búsqueda encuentra otro rastro sospechoso.

Página principal saber

de: pancarta tania

está dividido

Venus es un infierno de fuego. © alianza de imágenes / NASA / JPL / dpa

Tres años después del primer descubrimiento, el equipo de investigación volvió a encontrar la rara molécula de fosfina en Venus. Se considera un indicador de posible vida en el planeta.

Cardiff: cuando un equipo de investigación dirigido por Jane Greaves (Universidad de Cardiff) en septiembre de 2020 Descubrimiento de fosfina en las nubes de Venus Mencioné que el interés era enorme. Finalmente, la fosfina es un posible signo de vida y Venus se ubica junto a ella. Marte planeta adyacente a la Tierra. ¿Estaba la vida extraterrestre al alcance? El estudio causó revuelo Inspiró más estudiosque en su mayoría no logró detectar la molécula sospechosa.

Ahora, Greaves ha hablado en un evento de la Royal Astronomical Society en Cardiff, y ha podido anunciar algo sorprendente: con la ayuda del Telescopio James Clerk Maxwell (JCMT) en Hawái, Greaves y su equipo de investigación han apuntado nuevamente a Venus, y estaban capaz de hacerlo de nuevo cuando descubrieron la fosfina.

¿Es la fosfina un indicador de vida potencial en Venus?

El grupo de investigación todavía está en medio de la observación de Venus: solo han pasado 50 de las 200 horas de observación. Sin embargo, Graves y su equipo tardaron solo ocho horas en descubrir la fosfina original. Los investigadores plantean la hipótesis de que la fosfina proviene de las profundidades de la atmósfera de Venus. Pero más importante que la cuestión de su origen parece ser otra cuestión: ¿Es la fosfina realmente un indicador de posible vida en Venus?

La fosfina es una molécula rara que solo se puede crear de dos maneras en la Tierra: sintéticamente o por microbios que viven en ambientes muy pobres en oxígeno. “Cuando recibimos los primeros indicios de fosfina en el espectro de Venus, fue un shock”, explicó Greaves después del primer descubrimiento en 2020. Pero, ¿no hay otras formas en que la fosfina podría formarse en el vecino planeta Tierra? Después del primer descubrimiento de fosfina en Venus, el equipo de investigación de Graves exploró varias posibilidades. Sus cálculos en ese momento mostraron que ningún mecanismo abiótico podría producir tanta fosfina como había descubierto el equipo de investigación.

¿Hay procesos químicos desconocidos en Venus?

Sin embargo, puede haber procesos químicos aún desconocidos en Venus que produzcan fosfina. “Es una creencia popular que se puede producir fosfina lanzando rocas que contienen fósforo a la alta atmósfera y erosionándolas con agua y ácido para obtener gas fosfina”. Cotizaciones de portales espacio.com De la conferencia actual de Graves.

A primera vista Venus es un infierno de fuego, en el que la vida es inimaginable: las temperaturas en la superficie derriten el metal y la presión es muy alta. La densa capa de nubes está compuesta en un 90 % por ácido sulfúrico, y es difícil imaginar un lugar más inhóspito. Sin embargo, debería ser posible que los microbios vivan en las nubes de Venus. La temperatura allí es de solo unos 30 grados centígrados, temperaturas muy agradables en comparación con la superficie del planeta.

Así ve el Telescopio Espacial Hubble el sistema solar Ver galería de fotos

Graves explica en uno reunirse con forbes.com. Se encontró una indicación “de que hay una fuente comprobada y para eso están las encuestas, para mostrar si esto es cierto o no”, dice Graves. “Vemos partículas moviéndose muy rápido”, continúa el investigador.

La exploración de Venus repentinamente volvió a ser un problema

Ninguna sonda espacial ha visitado Venus durante muchos años, pero desde el descubrimiento de la primera fosfina a más tardar, la exploración del planeta vecino de la Tierra ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la lista de deseos de muchos expertos. Así que se planean tres misiones a Venus en los próximos años: Las misiones “VERITAS” y “DAVINCI+” de la NASA y la misión EnVision de la Agencia Espacial Europea. Sobre todo, Graves espera “DAVINCI+”, una sonda espacial que se sumergirá en la atmósfera de Venus y la explorará en el proceso. “Tienes cuatro longitudes de onda láser para asignar y solo se especifican tres”, explica el investigador. “Hemos hablado a favor de la fosfina y ahora estamos esperando comentarios”.

El telescopio espacial James Webb, que puede usar su visión infrarroja para buscar biomarcadores como la fosfina, no es una opción para explorar Venus: un telescopio no debe mirar en la dirección del sol porque es demasiado sensible, y el planeta Venus también lo es. cerca del sol en ese sentido. (factura impaga)