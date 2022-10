Hipotiroidismo: la depresión como un diagnóstico erróneo

a: Natalie Hall con un pene

¿Se puede diagnosticar depresión o incluso demencia en lugar de enfermedad tiroidea? Sí, especialmente en los ancianos, porque a menudo presentan solo síntomas aislados.

La enfermedad de la tiroides viene en voz alta Centro Alemán de Tiroides Es muy común y puede ocurrir a cualquier edad. En Alemania, casi todas las personas adultas desarrollan al menos un cambio patológico en la glándula tiroides durante su vida; la frecuencia aumenta con la edad. En muchos casos, los síntomas del hipotiroidismo, el hipertiroidismo o la inflamación de Hashimoto no son interpretados correctamente por quienes los padecen debido a su desconocimiento. Pero también hay médicos que, debido a la serie de signos, no concluyen de inmediato que la glándula tiroides está presente e inicialmente hacen un diagnóstico incorrecto: Para los niños, el hipotiroidismo puede ser muy peligroso Las enfermedades mentales a menudo se diagnostican en adultos mayores.

Depresión o hipotiroidismo: a menudo mal diagnosticado en los ancianos

¿Qué hacer si no se detecta una tiroides hipoactiva y se puede clasificar como una enfermedad mental como depresión o demencia? (Imagen icónica) © Westend61 / Imago

Los síntomas de una glándula tiroides poco activa (hipotiroidismo) varían de persona a persona. Esto a menudo hace que identificar un desequilibrio hormonal no sea tan fácil. El médico debe tomar un historial detallado en nombre del paciente y verificar los valores hormonales mediante un hemograma detallado. Mientras que en muchos pacientes Algunas señales de advertencia de la enfermedad de la tiroides Indica que las personas mayores solo presentan síntomas aislados como sensibilidad al frío, bajo rendimiento o Agotamiento debido al desequilibrio hormonal.

Hipotiroidismo: Si presenta síntomas, consulte a su médico a tiempo

Si nota uno de estos signos por primera vez o regularmente, o incluso todos, no dude en acudir a su médico de familia o endocrinólogo, que se especializa en enfermedades de las glándulas productoras de hormonas, con una solicitud de un valioso control de tiroides. . Los adultos mayores también suelen describir las etapas continuas de Estado de ánimo depresivo relacionado con la tiroides capacidad. No es raro que estos signos se confundan depresióno demencia o simplemente mal entendido como un signo de envejecimiento, como con doctor neto Ha sido descrito. La verdadera causa de los síntomas, el hipotiroidismo, sigue sin descubrirse, para consternación de los pacientes. En realidad, se requiere un diagnóstico diferente y específico basado en diagnósticos diferentes y simples para probar la presencia de una enfermedad mental. Las pruebas de memoria se utilizan específicamente en casos de demencia y enfermedad de Alzheimer. Convertirse en.

También es importante que los pacientes mayores con hipotiroidismo lo sepan: los pacientes suelen necesitar menos L-tiroxina, ya que el nivel de la hormona normal en la vejez difiere del de los adultos jóvenes. El tratamiento comienza con una dosis inicial baja, luego la dosis final debe ser mayor que la dosis para pacientes jóvenes. El antecedente es que valores muy bajos de TSH en personas mayores de 70 años se asocian a una mayor tasa de mortalidad. Tenga cuidado con posibles Efectos secundarios Y el Interacciones con el café, por ejemplo. Como parte de la toma de medicamentos para la tiroides.

