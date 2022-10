La crisis climática en las montañas es tan loca

DrA menudo se dice que los habitantes de las montañas resistentes a la intemperie tienen una amabilidad y tolerancia especiales. La crueldad de la naturaleza tiene un efecto beneficioso sobre la mente. Cualquiera que se acerque a las regiones alpinas altas haciendo senderismo o escalando puede entender esto fácilmente. La mayoría de los grandes campos de batalla de la historia se encuentran en este lado de la línea de árboles, razón por la cual los altos santuarios, aunque poderosos, han merecido durante mucho tiempo un estatus soberano adecuado, por ejemplo, como Prefecturas de Dominio de la Paz. Sin embargo, ahora se puede decir que esta riqueza aparentemente caritativa está en peligro creciente. El cambio climático, entre otros, está modificando no solo los hábitats de los Alpes, sino también a quienes se esfuerzan por vivir en ellos.

Por ejemplo, los tejones alpinos pacíficos ya son sensibles a un promedio de dos grados más y buscan la salvación en altitudes más altas. Sin embargo, la capa de humus allí es delgada y ya no es suficiente para cavar cuevas lo suficientemente profundas para una hibernación segura. Lo mismo es cierto, como se documenta en estudios en Biological Reviews, por ejemplo, para un sinnúmero de otras criaturas, desde las larvas de la mosca caddis hasta la larva del mosquito alado, que ya no puede encontrar manantiales de montaña.

menguante glacial Entonces, incluso tiene un efecto de alteración del carácter o provoca guerras. Esto puede deducirse indirectamente y con toda la cautela necesaria de las observaciones realizadas por investigadores estadounidenses en las Montañas Rocosas. Las tímidas cabras montesas y los borregos cimarrones, especialistas en escalada que tienen un arreglo bastante suave fuera de la temporada de apareamiento, han comenzado una guerra en una cresta de mil kilómetros desde Colorado hasta Alberta por minerales preciosos causada por el declive relacionado con el clima. Facilita el acceso a los glaciares.

Según Frontiers in Ecology and Evolution, las cabras montesas, que tienen cuernos en forma de espada, golpean al borrego cimarrón con cuernos afilados en forma de cuerno en el 98 por ciento de los casos. Todavía no se habla de exterminio de ovejas. Los escaladores y excursionistas también se salvan en este momento. Pero el incidente de hace un año, cuando se encontró el cadáver de una osa en las Montañas Rocosas, su cuerpo atravesado por una cabra montés, es alarmante. El cambio climático es realmente terrible, incluso allí.