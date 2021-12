Horizonte Prohibido Oeste: Máquinas aterradoras en el tráiler

“Horizon Forbidden West” es uno de los aspectos más destacados del nuevo año. Y muchos jugadores están ansiosos por volver a ejecutar las máquinas. Estos monstruos son el foco de un nuevo avance que Sony puso a disposición para mostrar en la plataforma de videos de YouTube esta tarde.

Después de que comience el clip, puedes ver a la heroína Aloy mientras avanza hacia la Frontera Prohibida del Oeste, donde se encuentra con una gran cantidad de nuevas máquinas mortales.





Incluso si fueran unos monstruos de aceroSe revela, con el nuevo video en el que Guerrilla quisiera ver más de cerca el vehículo blindado, su elegante ala solar y sus dientes serpentinos que escupen ácido. Algunos de estos enemigos actúan como guardianes del orden natural. Otros están construidos con el único propósito de matar.

Esperamos que hayas disfrutado de este pequeño vistazo a las máquinas del Oeste Prohibido, pero no lo olvides: esto es solo el comienzo. “El Salvaje Oeste tiene nuevos peligros en cada esquina”, agrega Guerrilla Games. Puedes ver el video a continuación:

Lanzamiento en febrero y posible pedido por adelantado

Se espera que “Horizon Forbidden West” se lance el 18 de febrero de 2022 para PS4 y PS5. Si le gusta lo que se ofrece, puede asegurar su copia personal este año, porque los pedidos anticipados ya son posibles.

Reserva Horizon Forbidden West:

Si primero tiene que comprar la versión de PS4 del título porque no puede sostener la PS5 en sus manos en este momento, no hay desventajas para que la cambie más tarde. La actualización se ofrece de forma gratuita. Dado que los precios de los juegos de PS4 y PS5 no coinciden, existe una ventaja para los compradores de la versión de PS4. Puedes ahorrar diez euros.

También habrá una opción de actualización para otros juegos de Sony, pero ya no es gratuita. Alternativamente, actualizar un juego de PS4 a la versión de PS5 cuesta diez euros. Esta es la diferencia de precio entre las dos versiones, por lo que los jugadores que quieran actualizar a la versión de PS5 más adelante no tienen inconvenientes.

