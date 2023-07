Índice de Ucrania: Kiev pide a Alemania que “sí” a la OTAN

17:39: Canadá aumenta su presencia de tropas en el flanco este de la OTAN en Letonia

Canadá quiere aumentar su presencia de tropas en el flanco este de la OTAN y enviar más soldados a Letonia. “Duplicaremos nuestra presencia y desplegaremos hasta 1.200 miembros adicionales de las Fuerzas Armadas de Canadá para servir y defender la democracia y el estado de derecho”, dijo el primer ministro Justin Trudeau después de reunirse con el primer ministro letón Krisjanis Karins en la base militar de Adazi.

Los ministros de defensa de los dos países de la OTAN firmaron anteriormente un acuerdo sobre una hoja de ruta para la formación de una brigada de la OTAN. Desde 2017, Canadá, como país marco con varios cientos de soldados, ha liderado un grupo de combate multinacional de la OTAN de unos 1.700 hombres en Letonia. “Esta es la misión en el extranjero más grande de Canadá. Estamos aquí porque la seguridad europea es importante para la seguridad canadiense”, dijo Trudeau.

5:24 pm: Ucrania le pide al gobierno federal que lo apoye cuando se una a la OTAN

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió al gobierno alemán que abandone su oposición a la rápida adhesión de su país a la OTAN. “Hago un llamado al gobierno alemán para que no repita los errores cometidos por Merkel en 2008”, dijo el diplomático en una entrevista con ARD “Tagstemen”. Ya hay una gran mayoría de miembros de la OTAN a favor de una admisión más rápida de Ucrania.

En la Cumbre de la Alianza Militar de 2008 en Bucarest, Alemania y Francia se pronunciaron en contra de la membresía de Ucrania. Sin embargo, al país se le dieron perspectivas de adhesión. Kiev ha consagrado el objetivo de unirse a la alianza militar en 2019 en la constitución del país. La cumbre de la OTAN comienza en Vilnius el martes, donde la alianza también discutirá su relación con Ucrania.

5:06 pm: Schulz no quiere evaluar la entrega de municiones en racimo de EE. UU.

El canciller Olaf Scholz (SPD) no quiere evaluar la entrega planificada de municiones en racimo de EE. UU. a Ucrania. “Esta es una decisión soberana de los Estados Unidos de América”, dijo Schultz después de reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en Berlín. Está prohibido comentar la decisión estadounidense “en este contexto”. Sin embargo, Scholz enfatizó que Alemania se había adherido a la convención internacional que prohíbe las municiones en racimo: “Es por eso que podemos decirnos que no lo hacemos porque participamos en consecuencia”.

Estados Unidos anunció el viernes que suministraría a Ucrania municiones en racimo, que Rusia también utiliza en guerras de agresión. Las bombas explotaron sobre el suelo, esparciendo los proyectiles sobre áreas más grandes. Debido a que muchas de ellas no suelen explotar inmediatamente, como las minas, se las considera un peligro para los civiles incluso después de que han terminado las hostilidades.

17:00: Según el análisis de datos, 47.000 soldados rusos han caído en Ucrania hasta el momento.

Según el análisis de datos de los medios rusos independientes, al menos 47.000 soldados rusos han muerto en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Eso sería tres veces más que en la guerra soviética en Afganistán de 1979 a 1989. El análisis se basa en la cantidad de casos de herencia abierta, tipos publicados y estadísticas de exceso de mortalidad en Rusia en el último año, dijo el portal de Internet Meduza, que participó en la evaluación.

Oficialmente, no hay estadísticas actualizadas sobre las bajas rusas. El Ministerio de Defensa de Moscú admitió por última vez que 5.937 de sus soldados habían muerto a finales de septiembre de 2022. Incluso entonces, se consideró que las cifras estaban subestimadas. Las cifras que ahora publica Meduza y otros medios no incluyen a los desaparecidos y heridos graves, así como a los combatientes caídos de las milicias separatistas de la “República Popular de Donetsk” y la “República Popular de Luhansk” y los que no. Tienen pasaportes rusos.

4:50 p. m.: Biden y Snack hablan sobre las municiones en racimo para Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, discutieron en Londres la decisión de Washington de suministrar municiones en racimo a Ucrania. El portavoz de Sunak, Max Blaine, confirmó que la reunión en la oficina del primer ministro fue sobre el rechazo de Gran Bretaña a este tipo de armas. Más de dos tercios de los miembros de la OTAN han prohibido las municiones en racimo, pero no Estados Unidos ni las partes beligerantes Ucrania y Rusia.

Otro tema fue la adhesión de Ucrania a la OTAN. Hasta ahora, Washington se ha mostrado más reacio a comentar sobre esto que el gobierno de Londres, y hasta ahora solo ha hablado de garantías de seguridad para Kiev.