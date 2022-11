Individuales BVB crítica contra Frankfurt: una vez en el quinto grado a pesar de ganar

El Borussia Dortmund apareció como invitado en el Eintracht Frankfurt en la duodécima jornada de la Bundesliga alemana. Todas las puntuaciones de los profesionales del BVB en revisión individual.

Dortmund / Fráncfort – Borussia Dortmund Continuó su racha positiva de los últimos partidos. BVB logró ganar 2:1 fuera de Eintracht Frankfurt. A continuación se encuentran las reseñas individuales y las puntuaciones de RUHR24.

Competencia Bundesliga alemana (jornada 12) cara .. lograr Eintracht Fráncfort – Borussia Dortmund El resultado final 1: 2 puertas 0-1 Brant (21), 1-1 Kamada (26), 1-2 Bellingham (52)

BVB vs Frankfurt en la revisión individual: todos los puntajes para el Borussia Dortmund

Gregorio Koppel: El portero volvió a convertirse en uno de los héroes del partido. Gregor Koppel consiguió los tres puntos para el BVB, especialmente en la segunda mitad. En el minuto 54 contra Lindstrom, en el 58 contra Goetze y luego nuevamente contra Lindstrom y en el minuto 63 contra Kolo Mwani, los suizos desbarataron las ocasiones a veces difíciles de los anfitriones. Koppel siempre estuvo ahí con fuertes reacciones. Cuando Kamada abdicó, no tuvo ninguna posibilidad. Nota 1

Niklas Soleil: Como antes, el exjugador profesional del Bayern de Múnich desempeñó el papel de lateral. Al comienzo del juego, Süle tuvo problemas menores con el espacio y los oponentes. Pequeños errores técnicos se colaron en la aceptación del balón y el juego aéreo. Sin embargo, mejoró significativamente a medida que avanzaba el partido. Por derecha, reforzó el partido de ataque con centros peligrosos y pases en profundidad. El gol de la victoria empezó a poner el 2:1 con un buen pase al arco. Defensivamente, no dejó mucha quemadura en su costado. Grado: 2.5

BVB vs. Frankfurt en revisión individual: puntaje 2.5 para Mats Hummels

Mats Hummels: El Jefe de Defensa del BVB pudo aprovechar su destacada actuación en el partido contra el Manchester City. Hummels ha sido el factor estabilizador en la defensa durante períodos prolongados. El jugador de 33 años ganó muchos duelos cerrados e importantes, avanzó con audacia y también parecía tranquilo y seguro para jugar. Antes de sucumbir a un gol del 1-1 se desvaneció triste, pero Ozkan y Bellingham fueron los principales culpables. Sin embargo, en la segunda ronda, él y el resto de su equipo permitieron varias oportunidades excelentes, lo que también tuvo un impacto en su puntaje de calificaciones individuales de BVB. Grado: 2.5

Mats Hummels ganó muchos duelos importantes en Frankfurt. © Michael Berm/Eibner, foto de prensa vía Imago

Nico Schlutterbeek: Tuvo algunos altibajos pero también algunos contratiempos en su juego. Varias veces bloquea bien los ataques de Eintracht en extrema necesidad. En el minuto nueve, Schlutterbeek estuvo a punto de marcar él mismo tras un saque de esquina. Sin embargo, en el minuto 42, el defensa central pareció débil cuando Gotze se escapó y creó una oportunidad de gol del 100 por ciento. En la pista extra, a menudo se alejaba demasiado de sus oponentes y dejaba quemar a muchos. En el minuto 57, borró la línea a la antigua usanza “Sven Bender”. Grado: 3.5

BVB vs. Frankfurt en Single Cash: Mal desempeño de Salih Ozkan

Peligro Thorgan: El belga tuvo otra oportunidad en el lado izquierdo de la defensa. Apareció despierto y estimulado en las primeras escenas del partido. Sin embargo, la buena impresión no duró mucho. En el minuto 13, SGE dispuso por primera vez de una gran ocasión tras una falta posicional de Hazard. Luego de eso, los locales lograron irradiar peligro a través de su equipo. Cuando se puso serio, a menudo estaba sobre su ala. Parece que Hazard se quedó sin aliento demasiado pronto. Grado 4

Saleh Ozkan: Tras ser sancionado en la Champions League, Ozkan sustituyó a Emre Can en el once inicial. Sin embargo, los turcos no tuvieron un buen día. Había muchas fallas técnicas y dudas en su juego. En algunos duelos importantes fue solo el segundo ganador. Muy tímido al darse por vencido. Ozkan también cometió un error fatal en el minuto 57 cuando finalmente regateó y tiró el balón innecesariamente. Esta escena podría haberle costado una victoria al Borussia Dortmund. 5. grado

Revisión de BVB vs. Frankfurt en individuales: Grado 3 por Jude Bellingham

Jude Bellingham: El joven fue desafiado a menudo en el juego defensivo en Frankfurt. Como de costumbre, Bellingham se presentó allí triste y agresivo. Sin embargo, cuando Kamada confesó, le faltó la presión necesaria para evitar el final. Ofensivamente, cometió una cantidad inusualmente alta de errores de juego. A medida que avanzaba el partido, el jugador inglés mostró una gran mejora en su rendimiento y puso al Borussia Dortmund en el camino de la victoria con su gol para ponerse 2-1. En la etapa final, su deseo absoluto de volver a ganar se hizo evidente. Incluso en el tiempo de descuento, atacó a los oponentes sin descanso. Nota 3

Jude Bellingham anotó el gol de la victoria 2-1 en Frankfurt. © Jürgen Kessler / Imago

Pintura Doniel: Pasó al once titular por Gio Reina y fue un partido directo en ataque. Aunque no siempre acertaba en todo, Malin se esforzaba mucho y siempre planteaba problemas a sus contrincantes. En el minuto 21 irrumpió súper rápido por la izquierda y sirvió con un pase muy bien pensado a Julian Brandt, que logró el 1-0. En general, el holandés podría haber tomado más las riendas, pero fue un buen comienzo después de un breve descanso. Fue sustituido por Reina en el minuto 60. Nota 3

BVB vs Frankfurt en la revisión individual: puntaje 3.5 para Julian Brandt

Julián Brant: El mediapunta tuvo muchas buenas escenas en el partido. En el minuto 21, metió el balón en la red sin sentido del humor para tomar la iniciativa. Luego se destaca como repartidor de pelota y conductor. Sin embargo, Julian Brant ha desaparecido ocasionalmente. Debería estar más presente en el centro. Fue reemplazado por Emre Can después de 60 minutos decentes. Grado: 3.5

Karim Adeyemi: El nuevo fichaje del Salzburgo cada vez es mejor. Hoy demostró que es muy enérgico y ágil en el juego ofensivo. El rival Pellegrini tuvo sus problemas con Adeyemi. De vez en cuando se rompía en duelos innecesarios, pero trabajaba bien con el equipo. En el minuto nueve comenzó una acertada intervención defensiva. El movimiento hacia atrás también está mejorando de forma lenta pero segura. Grado: 3.5

Julian Brandt tiene una calificación individual BVB de 3.5 contra Frankfurt © Marco Steinbrenner/Kirchner Media vía Imago.

Revisión de BVB vs. Frankfurt en individuales: cuarto grado por Joseph Mukoko

José Mukoko: ‘Muki’, como le llaman sus compañeros, se reservó en Frankfurt un momento especial. En el minuto 52, permitió que un poderoso pase de Niklas Sole se colara en el espacio vacío, lo que permitió a Bellingham anotar el gol de la victoria. De lo contrario, Mukoko rara vez participó en el partido de Dortmund. Ni siquiera tuvo la oportunidad. El desgaste de las últimas semanas ha sido evidente. Sin embargo, Muki estaba allí en el momento en que lo necesitaba. Grado 4

El más humilde: Fue reemplazado por Mokoko en el minuto 61. Al igual que Mokoko, estuvo un poco involucrado en el juego. Todavía puede contener una pelota importante u otra, de lo contrario es un poco discreto. Grado: 3.5

Pueden: Llegó a Julian Brandt a los 60 minutos. Recibió muchas entradas cercanas y fortaleció al equipo defensivamente. Después de un duelo reñido, fue sancionado con una tarjeta amarilla desde el principio, lo que significa que no ha podido usar su agresión desde entonces. Grado: 3.5

Rina: Subí al césped a pintar después de 60 minutos. Tuvo 1-2 buenas escenas en ataque, pero se mantuvo en gran medida discreto. Grado 4

lobo: Suplente de Adeyemi en el 69′. sin grado

Lista de reglas: © Arne Dedert / dpa