Informes de activistas de derechos humanos: Al parecer, muchos civiles murieron en Myanmar

Estado: 25 de diciembre de 2021 21:18

Según los informes, el gobierno militar de Myanmar ha masacrado a los aldeanos. Se dijo que más de 30 personas murieron y fueron quemadas. Faltan dos miembros del personal de Save the Children.

En Myanmar, activistas de derechos humanos informaron haber encontrado los cuerpos quemados de al menos 35 personas. Los niños también deberían estar entre ellos. Un miembro del grupo de derechos humanos Karenni dijo a dpa que las víctimas eran civiles que querían huir de sus aldeas debido a los enfrentamientos. Fueron detenidos y asesinados por soldados del Consejo Militar.

Otro miembro del grupo, citando a residentes locales, dijo que la junta había dejado cuerpos incinerados cerca de la aldea de Mu Su en la ciudad de Habrosu. Un miembro del grupo de resistencia local dijo: “Encontramos algunos cuerpos quemados con las manos atadas a la espalda. Nuestra gente fue brutalmente asesinada”. “Los civiles fueron quemados en masa aquí”.

Un aldeano le dijo a The Associated Press que él mismo no vio el momento del asesinato, pero que también se encontró ropa de niños entre los cuerpos quemados. No formaban parte de ninguna guerrilla. Los medios independientes de Myanmar informaron que diez residentes de la aldea de Mo Sue, incluidos niños, fueron arrestados. Cuatro paramilitares intentaron negociar su liberación, pero fueron esposados ​​y disparados en la cabeza.

Falta de asistencia del empleado de la organización

La organización de ayuda “Save the Children” anunció la pérdida de dos miembros de su personal. “Tenemos la confirmación de que su automóvil privado fue atacado e incendiado”, dijo la organización. Los dos ayudantes regresaban de una misión humanitaria en la zona. Según sus datos, la ONG suspendió su trabajo en varias regiones.

Save the Children informó al menos 38 muertes en el accidente. “Se informó que el ejército sacó a la gente de sus autos, arrestó a algunos, mató a otros y quemó sus cuerpos”, dice el comunicado. Condenó el ataque y lo describió como una violación del derecho internacional humanitario.

Según el Observatorio de Testigos de Myanmar, que afirma reunir pruebas de violaciones de derechos humanos en el país, “35 personas, incluidos niños y mujeres, fueron quemadas y asesinadas por el ejército el 24 de diciembre”.

El gobierno militar confirma los enfrentamientos

Un portavoz del consejo militar dijo que los enfrentamientos estallaron con los rebeldes el viernes después de que los soldados intentaron detener siete autos “sospechosos”. El portavoz dijo, sin dar más detalles, que los camiones recibieron disparos y varias personas murieron.

Se dice que el ejército de Myanmar mató a varios aldeanos a principios de diciembre después de un ataque a un convoy militar. También se dijo que los niños estaban entre las víctimas del 7 de diciembre. El sábado estallaron nuevos enfrentamientos en el vecino estado de Kayin, donde miles de personas se refugiaron de los enfrentamientos. Las autoridades locales informaron de ataques aéreos y de artillería contra Lai Kai Kau, que está controlada por rebeldes karen.

El país se ha sumido en el caos y la violencia desde el golpe de febrero. El ejército derrocó al presidente de facto Aung San Suu Kyi y ha gobernado brutalmente desde entonces. Hubo protestas en todo el país que dejaron más de 1.300 muertos y más de 10.000 arrestados en la represión. Las fuerzas armadas locales se formaron en muchas partes del país del sur de Asia para resistir a la junta. Hay informes frecuentes de graves violaciones de derechos humanos. Actualmente, la información de los residentes locales y los informes de los medios de comunicación de Myanmar no se pueden verificar de forma independiente.