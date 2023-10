“Inga Lindström” con Uschi Glas fracasa entre los espectadores del ZDF

Página principal televisión

de: Jonás Erbas

La serie celebra su episodio número 100 con “Inga Lindström – Just Love”. Pero a algunos espectadores del ZDF no les gustó nada el cine del corazón con Uschi Glas.

Nyköping – Si busca romance, grandes sentimientos y paisajes oníricos escandinavos, con la serie “Inga Lindström” sentirá que está en buenas manos. La romántica película para televisión celebró su centenario el domingo (1 de octubre) con “Just Love”, protagonizada por actores como O’Shea Glass, de 79 años, Leonard Lansink, de 67, y más. Pero a pesar de las tomas perfectas en el sur de Suecia, algunos espectadores no quedaron realmente entusiasmados.

“Inga Lindström – Just Love” causa mucho descontento entre los fans del ZDF

La historia de “Inga Lindström – Only Love” se explica rápidamente: Maja (Mirsiha Husajek, 34 años) se entera de la repentina muerte de su padre, que la había rechazado durante muchos años. Con su muerte, ella hereda inesperadamente la isla donde pasó momentos felices. Allí, su hermano (Daniel Buder, 46 años) ofrece un curso destinado a ayudar a las parejas a separarse mentalmente, pero muchas cosas salen diferentes de lo esperado…

Los componentes principales de la serie de Inga Lindström siguen siendo los mismos, pero la película del aniversario sigue recibiendo fuertes críticas en Internet: “Diálogos terribles y actores que murmuran”, o “Perdón, la historia me parece terrible”, o “¡Qué tontería! Guión terrible”. , se quejaron los espectadores frustrados en una publicación de ZDF en Facebook. Esto tiene mucho apoyo: en muchos comentarios se destacó especialmente la mala calidad del audio y los diálogos irregulares. Algunos incluso lo llamaron “el episodio más aburrido de todos los tiempos”.

¿Cuándo y dónde se filmó el episodio número 100? “Inga Lindström – Just Love” se rodó en el sur de Suecia en junio y julio de 2023. Como siempre, el punto de partida de la historia es la ciudad residencial de Nyköping (32.000 habitantes).

A pesar de las duras críticas al recuerdo de “Inga Lindström”: Uschi Glas convence a los espectadores del ZDF

Hay pocos elogios, por ejemplo, para el difícil destino de Oshi Glass en “Inga Lindström – Only Love”: “una actuación brillante (…), el difícil proceso de atravesar la demencia” o “un placer, Oshi” ver a Glass en Tal papel”, algunos espectadores elogiaron la actuación del actor de 79 años.

Está claro que a la mayoría de los espectadores de ZDF les queda poco amor por “Inga Lindström – Just Love” © Ralf Wilschewski/ZDF

A pesar de todas las críticas, ZDF logró alcanzar el éxito con su episodio de aniversario, al menos en términos de audiencia. cómo dwdl.de Según se informa, un total de 4,89 millones de espectadores vieron la versión actual de “Inga Lindström” (cuota de mercado: 19,7%). Eso fue suficiente para darle al público en general una victoria en horario de máxima audiencia el domingo por la noche. El día anterior, las cadenas de televisión se habían enzarzado en un apasionante duelo de ratings, con una película que ya se había proyectado innumerables veces superando sorprendentemente a “Beat the Star” y “Because They Don’t Know What’s Going On”. Fuentes utilizadas: zdf.de, facebook.com/ZDF, dwdl.de