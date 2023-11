¿intruso? “Bachelor in Paradise” Steven recibe la canasta

Stephen Fujino en octubre de 2022 Instagram/vogen_o

15 de noviembre de 2023

¿Fue un paso demasiado lejos? Los solteros hambrientos de amor se están conociendo actualmente en Bachelor in Paradise. Ya en los dos primeros episodios, se mostró a las primeras parejas: Adrian Allian (27 años) y Rebecca Reece saliendo. Las cosas también parecen ir bien con Steven Fujino y Tami Nerpas. Sin embargo, el hombre de 30 años bloqueó un beso y rechazó al candidato a Bachelor. Los fanáticos tienen sentimientos encontrados sobre esto.

Tammy, nominada a “Bachelor in Paradise” 2023. RTL/Markus Hertrich

en Instagram Los espectadores intercambian pensamientos sobre la canasta de Tammy. Sobre todo, el hecho de que Steven siguiera intentando besarla a pesar de su evidente negativa es agridulce para algunas personas. “Me pareció muy desagradable la forma en que quería proceder. En realidad, el rechazo es suficiente”. O “¿Qué tiene de insondable esto?”, comentaron dos fanáticos debajo de la publicación. Pero otro espectador confirmó: “El momento me pareció absolutamente adorable”.

Stephen, candidato a “Bachelor in Paradise” de 2023 RTL/Markus Hertrich

La propia Tammy también tenía su propia opinión sobre la publicación: aparentemente no encontró el comportamiento de Steven malo u ofensivo en absoluto. “¡Afortunadamente, ambos nos sentimos deprimidos! De hecho, comí demasiado ajo esa noche y no quería hacerle eso a Steven”.bromea el ex candidato a Bachelor.

Tammy Naharbas, nominada por “The Bachelor” 2023 Instagram/tami.nehrbass

