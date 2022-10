Investigaciones contra agentes de la policía federal tras la violencia contra un aficionado al fútbol NDR.de – Noticias

Estado: 17/10/2022 20:03 Después del derbi de fútbol de Hamburgo del viernes, la policía recibió una denuncia contra un oficial de la Policía Federal e inició un proceso penal. El Departamento de Investigaciones Internas lidera las investigaciones actuales.

Un video ha estado circulando en línea desde el partido de fútbol, ​​que muestra a agentes de la Policía Federal ejerciendo violencia contra un hombre que yacía en el suelo. En el video, el oficial del FBI golpeó al hombre varias veces con el puño en el área del riñón y el codo en la cara. Esta operación policial provocó acalorados debates. La policía detuvo a un total de 47 personas.

Se requiere declaración de senador interno

El club de fans del FC St. Pauli condenó el ataque y exigió una declaración a la policía y al senador del interior de Hamburgo. Agrega: La lesión de los transeúntes frente a la tienda de fanáticos y frente a la oficina es inaceptable de cualquier manera. El científico policial Raphael Beer, que enseña en la Academia de Policía de Hamburgo, considera excesivo el uso del hombre, aunque no está claro qué sucedió antes. Sin embargo, en este caso se podría haber proporcionado un remedio más ligero.

Mi voz: Debate sobre la actuación policial en el derbi de la ciudad (2 minutos)

Escenas violentas antes del partido

El mitin comenzó con unos 3.500 fanáticos de HSV en St. Pauli el viernes por la tarde. Luego estallaron enfrentamientos entre los súper fanáticos del FC St. Pauli y la policía frente al Millentore Stadium. La policía trató de separar los dos campamentos y así evitar disturbios. La policía dijo que 1.445 oficiales estaban de servicio. Como era un juego arriesgado, se reforzaron las precauciones de seguridad de Hamburgo.

Uso accidental de fuegos artificiales.

Según la policía, se quemaron algunos fuegos artificiales durante la marcha de los fanáticos del HSV desde el balcón de Altona a través de Reeperbahn hasta el estadio. Aparte de eso, la marcha fue pacífica. En el Millerntor Stadium hubo casi una colisión entre los seguidores del HSV y el St. Pauli: Alrededor de 150 a 200 fanáticos de St. Pauli. Pauli vestido de negro y enmascarado con bufandas rojas se apresuró hacia los fanáticos de HSV. Sin embargo, la policía logró detener esto. Los adherentes están asignados al grupo “Rotsport St. Pauli”.

FC St. Pauli critica a la policía

Según el reportero policial NDR 90.3, la policía entró en la multitud varias veces para arrestar a algunos de los seguidores de St. Pauli enmascarados. Varias personas cayeron al suelo y algunas fueron detenidas. Un video en línea muestra a un fanático de St. Pauli tirado en el suelo siendo golpeado por un oficial de policía. FC St Pauli escribió en Twitter que varias personas resultaron heridas en una operación policial masiva.

Grupos de hinchas acusan a las autoridades de usar la violencia policial

A la luz de los videos disponibles y los informes de testigos presenciales, surge la cuestión apremiante de la proporcionalidad, según la asociación. El portavoz del club, Patrick Jensing, dijo que NFC St. Pauli estaba pidiendo aclaraciones a la policía. Mientras tanto, aumentan las críticas a la operación policial. El blog de fans “Magischer FC” habla sobre la violencia policial. Como aficionado al fútbol en Alemania, uno siempre debe esperar que la salud física se ponga en peligro deliberadamente, por parte de aquellos que se supone que deben protegerla. El blog de fanáticos “MillernTon” escribió sobre una escalada de la policía: sus unidades se precipitaron hacia una multitud frente al estadio.

mencionado

Según información del NDR Hamburg Journal, ahora se ha presentado una denuncia contra el oficial de policía en el video, que se ha visto muchas veces, y se han abierto procesos penales, después de golpear un tráiler. Además, la policía verifica la legalidad y proporcionalidad de las acciones de su colega. La policía de Hamburgo respondió en Twitter el viernes y escribió: “Partes de este grupo han sido detenidas. Un video que circula en línea muestra tal arresto, en el que un oficial de policía usa la coerción en forma de violencia física”. El fondo aún no está claro.

Un hombre de 60 años cayó durante un operativo policial

Además, la policía investiga otro caso. En consecuencia, un visitante del estadio de 60 años cayó durante el operativo policial. Fue llevado al hospital con heridas graves en la cadera y la pierna. “Las circunstancias exactas de la caída están siendo investigadas por el Departamento de Investigación Interna”, dijo un comunicado de prensa de la policía publicado el lunes.

Portavoz de la policía: ‘Situaciones como esta no se ven bien’

La portavoz de la policía, Sandra Lefgron, ya había anunciado el viernes por la noche que se controlaría el proceso: “Por qué el colega tuvo que usar la fuerza directa en la situación, sin duda podremos explicarlo después, incluso si es proporcional”. Agregó: “Situaciones como esta no se ven bien. Tiene que ver con la coerción física, la coerción directa que usamos en el acto. Y estas personas se resisten. Y en ese sentido, las situaciones no se ven bien, eso es para ellos”. Además, la policía no es agradable, pero debería serlo. “No podemos dejarlos ir solo porque sentimos resistencia”. Según Levgron, se debe llevar a cabo la coerción policial directa. “Y eso es lo que hacemos, y también hay imágenes que no se ven particularmente bien”.

El partido, que FC St. Pauli ganó 3-0, fue el primer duelo entre la ciudad en dos años y medio sin restricciones de Corona.

