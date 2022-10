iPhone 15 sin Touch ID en pantalla › Macerkopf

Aunque el iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max solo han estado a la venta durante unos días y el iPhone 14 Plus no se lanzará hasta la próxima semana, Apple ya debería haber tomado varias decisiones clave sobre el iPhone 15 y el iPhone. 15 Pro detrás de escena. Se dice que Touch ID no estaba a bordo, según rumores recientes.

Gurman: iPhone 15 sin Touch ID

Desde que cambió de Touch ID a Face ID en el iPhone, a Apple se le ha permitido trabajar repetidamente en el sensor Touch ID ubicado debajo de la pantalla. Por el nuevo notch en la pantalla del iPhone 14 Pro incluyendo Dynamic Island (aquí lo tenemos Revisión del iPhone 14 Pro MaxReduzca la posibilidad de que las huellas dactilares regresen de alguna manera.

Mark Gorman de Bloomberg está de acuerdo. En el último número de su boletín informativo PowerOn, dijo que aunque Apple ha probado el sensor Touch ID debajo de la pantalla en los últimos años, los expertos de Apple no esperan que se use en el iPhone 15 del próximo año. Básicamente, Gurman podría imaginar un nuevo iPhone SE con Touch ID en el botón de encendido en el futuro, pero no ha escuchado nada específico al respecto.