XFX RX 6600 no carga algunas decoraciones

Con la XFX RX 6600 (no con la XT), ahora he notado problemas al cargar texturas en algunos juegos (Assassin’s Creed Origins y Control). En AC: Origins, las texturas de muchos (pero no todos) los personajes tardan un poco en cargarse, y mientras deambulas por la ciudad, tienes que pasar por muchos “vicemen” feos. En Control, solo algunas texturas ambientales se cargan en una variante de 1995 muy oscura y pixelada. Esto me molesta totalmente. En AC: Origins no tuve tales problemas con mi vieja Nvidia gtx 1060. Curiosamente, los problemas ni siquiera ocurren con otros juegos como Fallout 4 y Shadow of the Tomb Raider. He probado tanto los controladores recomendados actuales como el software opcional más nuevo. Lo que no hice fue reinstalar Windows después de cambiar Nvidia/AMD, pero según muchos, ya no es necesario. Controladores antiguos de Nvidia desinstalados.

Estaría muy agradecido por su ayuda, hay muchos en Redit que informaron problemas similares con las tarjetas AMD, desafortunadamente no pude encontrar una solución sencilla para mí.

Mi computadora:

i5 6600

16 GB DDR3 RAM 1600

Placa base ASrock Pro4ds3

2 unidades de estado sólido SATA

Seasonic Focus GX 550. Fuente de alimentación

ventanas 10

XFX Radeon RX 6600 (no XT)

Captura de pantalla de AC: recursos adjuntos