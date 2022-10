Se ha lanzado el Jailbreak de PS5, pero todavía es muy limitado por ahora

Se dice que se ha dado el primer paso hacia un jailbreak completo de PlayStation 5: se requiere un jailbreak limitado pero válido para las consolas que ejecutan el firmware 4.03.

Esta noticia proviene del moderador Lance MacDonald, quien compartió capturas de pantalla de la explotación mientras trabajaba en Twitter. Accede al menú de depuración e instala el archivo PKG de PS4, lo que permite que PT, el avance ahora eliminado del proyecto cancelado Silent Hills de Hideo Kojima, se instale en la PS5.

esto es bonito. PlayStation 5 ha sido jailbreak. pic.twitter.com/54fvBGoQGw – Lance MacDonald (@manfightdragon) 3 de octubre de 2022

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este jailbreak Según el modelo Actualmente solo funciona alrededor del 30% del tiempo y requiere varios intentos antes de que funcione correctamente. Además, si bien se logró el acceso de lectura y escritura, lo que permite la instalación de programas no firmados, la implementación aún no es posible. Esto significa que los juegos se pueden instalar con este método, pero aún no se pueden jugar. Según el desarrollador del exploit, el mantenedor del kernel aún está intacto, por lo que actualmente no se pueden instalar parches como el truco del juego.

También vale la pena señalar que el jailbreak solo funciona en sistemas PS5 que ejecutan la versión 4.03 del firmware, que se lanzó en octubre de 2020 y se reemplazó con el firmware 4.50 en diciembre de 2020. Existe la posibilidad de que el jailbreak también funcione en dispositivos PS5 con versiones de firmware más antiguas. , pero eso aún no ha sido confirmado.

Por ahora, este jailbreak debería ser de particular interés para los piratas informáticos y otros piratas informáticos que desean deshacerse de su poder y quieren probar y eludir sus límites. Es funcional y no hay riesgo de que los juegos en línea en PS5 pronto se inunden de piratas informáticos. Sin embargo, sin duda será una fuente de preocupación para Sony si se logra un progreso limitado para eludir las medidas de seguridad de PS5.

