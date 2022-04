JRPG ahora también para Nintendo Switch

El juego de rol japonés “13 Sentinels: Aegis Rim” ahora también está disponible para Nintendo Switch. El juego es distribuido por Atlus. Los desarrolladores son vanillaware. a mi Playstation 4, este título fue lanzado a nivel mundial en 2020, ahora le toca el turno a la consola de Nintendo.

La ejecución fue realmente sencilla, porque el juego es elegante a la vista gracias a su diseño artístico, pero no ofrece habilidades técnicas impresionantes. No deberías esperar un JRPG clásico aquí. En cambio, “13 Sentinels: Aegis Rim” es una mezcla de juegos de rol, aventuras, novelas visuales y batallas estratégicas tácticas.

La historia en estilo anime es muy compleja y se cuenta de manera muy intrincada: porque la trama salta no solo entre los 13 personajes principales, sino también entre períodos de tiempo. Yo mismo jugué el juego en PS4, podrías pasar horas allí. Me ha gustado mucho la historia hasta ahora, pero debido al gran alcance, no he podido jugar todo el título todavía.



13 Centinelas: Aegis Rim (Nintendo Switch) El reloj del fin del mundo está en marcha. Conviértete en un piloto de guardia, personaliza tu mecanismo y lucha contra Kaiju en un combate táctico de arriba hacia abajo.

Los jugadores pueden personalizar sus guardias y defender a la humanidad contra Kaiju en batallas rápidas de arriba hacia abajo.

Este artículo contiene enlaces de afiliados. Al hacer clic en él, lo llevará directamente al proveedor. Si decides realizar una compra allí, obtendremos una pequeña comisión. Nada cambia en el precio para usted. ¡gracias por su apoyo!