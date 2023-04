“Julian volverá pronto”: las contundentes palabras de Nagelsmann fueron pronunciadas por el técnico del Bayern

tz Deportes Bayern Munich

Florian Schimack

Oliver Kahn estuvo en el punto de mira este fin de semana. Primer partido contra el BVB, discusión con Lothar Matthaus. Finalmente, el presidente de la FCB estuvo invitado en Sky 90.

MUNICH – Oliver Kahn probablemente sabe lo que le espera este fin de semana. Después de todo, han pasado muchas cosas en las dos semanas desde el último partido de la Bundesliga del Bayern de Múnich.

El hecho de que las cosas finalmente se pusieran salvajes debería haber sorprendido al CEO de Record Champions. La discusión concreta con Lothar Matthaus en vivo en Sky antes del primer partido contra el BVB. Luego el ataque de la dirección de Nagelsmann y el posterior apoyo del director deportivo Hasan Salihamidzic.

El lado deportivo pasó a un segundo plano. Thomas Tuchel debutó en una victoria por 4-2 en el Allianz Arena. Poco se ha dicho al respecto. Pero Kahn comentó sobre todos los demás temas al final del fin de semana intensivo el domingo por la noche. cielo 90.

Oliver Kahn en Sky90 sobre…

… datos de vacaciones de esquí de Uli Hoeneß: No quiero iniciar discusiones de ‘¿y si?’ “Ahora. Nunca, he tratado de explicar la decisión. No tiene sentido entrar en detalles ahora. También tienes que aceptar que hemos tomado una decisión ahora”.

… la polémica con Matthäus frente a las cámaras de Sky y si algo quedó pegado: “¿Qué quieres decir con algo atascado? Tiene que ver con la declaración de Lothar de que pisamos ‘Mia san Mia’. Hay que tener mucho cuidado allí. Especialmente si él nombra alguna fuente. Hassan y yo hemos sido FC Bayern Munich durante más de 20 años. Criamos a Mia San Mia con leche materna. Pero los tiempos han cambiado, por supuesto. Será un tema de lo que significa Mia San Mia también en tamaño completo. Creo que Didi (Hamann, experto en cielo de estudio, nota del editor). Todavía recordamos, jugamos con Lothar. Era ruidoso a veces. También es ‘Mia san mia’, con lo que ustedes dos discuten y se besan a veces”.

El técnico del Bayern, Kahn, quiere ignorar el caso de Nagelsmann: “No tienes que preocuparte por Julian”:

… Julian Nagelsmann y si se perdió algo al liderar un equipo superestrella como el Bayern de Múnich: “Seguimos el camino de Julián y estábamos convencidos de que tenía lo que se necesitaba. El contrato de cinco años fue más o menos simbólico. No tengo que atacar a Julián ahora, siempre hemos tenido una relación abierta. Estoy convencido de que él Usaré esa experiencia. Con su calidad, no tienes que preocuparte por él”.

…el método de sustitución con Nagelsmann: “Tienes que ver eso ahora, no puedo imaginar que sea entrenador en ningún otro lugar este año. Todo tiene que calmarse ahora. Pero la forma en que lo conocí, le encanta el fútbol y volverá pronto”.

… comentarios a la dirección de Nagelsmann: “Con cariño, entiendo que hay una demanda. Pero no quiero hablar más de cómo se tomó la decisión. La situación es la que es. Estamos felices de haber ganado el partido ayer”.

.Otros grandes clubes europeos se apegan a su entrenador: “Esto compara manzanas con naranjas. Es una situación completamente diferente con Liverpool y Jurgen Klopp. Solo escucho presión cuando vienes al Bayern de Múnich. Pero eso también es magia. Pero si llegamos a la conclusión de que el rendimiento del equipo se ha deteriorado y están ya no estamos satisfechos con él, entonces tenemos una obligación.” en el trabajo.

Oliver Kahn en Sky90 sobre el problema de Sadio Mane: ‘Todavía lo está buscando’

El lugar adecuado para Sadio Mane: “Sadio es un fenómeno a su manera. Todavía está buscando al FC Bayern. Recibe todo el apoyo de nosotros, de los oficiales y también del entrenador. Esperamos que tenga una explosión de rendimiento. Mostró en Liverpool lo que clase de jugador que puede ser”.

.El problema de Manny: “Toma la final de la Champions League que jugó con el Liverpool. Luego vino al extranjero. Pero tenemos mucha competencia allí. Él no lo sabe y tal vez no esté acostumbrado. También jugó en el medio antes, pero luego Choupo entró, genial Como todos los jugadores, actualmente se encuentra en una batalla competitiva “.

... Harry Kane y si este es un tema en Säbener Straße: “Para nosotros, solo los próximos dos meses son problemáticos. Serán lo suficientemente estresantes”.

¿Bien por Manuel Neuer? Oliver Kahn en Sky90: ‘Estamos en el intercambio’

Manuel Neuer y su salud: “Manuel está en el camino correcto, pero la situación no es fácil para él. Pero ha demostrado en el pasado que puede luchar para recuperarse. Ojalá regrese pronto”.

… Posible sanción posterior por la entrevista: “Estamos en el intercambio. Hablamos. Todo y nada en la vida es posible”.

…el hecho de que no fueron multados porque Neuer hizo tanto por el club: “Sí, así son las cosas. Manuel ha hecho una cantidad increíble de dinero para el club. Con cierta distancia, si miras hacia atrás. El Bayern de Múnich siempre se ha distinguido por no olvidar sus logros”.

… Posible regreso de Tony Tabalovic: “No, tomamos una decisión clara allí”. (smk)