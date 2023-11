Kaufland cierra sus sucursales, y estas ubicaciones ahora se ven afectadas

Página principal consumidor

de: Anna Lena Kegerl

La cadena de supermercados Kaufland cerrará un total de cinco sucursales hasta marzo de 2025. Estos mercados se han visto afectados y estos son los motivos.

Neckarsulm-Kaufland es una famosa cadena de supermercados de Alemania. El grupo opera un total de 770 sucursales en Alemania. Allí trabajan 90.000 empleados, como revela Kaufland en su sitio web. Últimamente también se han producido innovaciones en los sectores. Se ha introducido el nuevo sistema de pago “Kaufland Pay”, por lo que en el futuro los clientes podrán pagar a través de la aplicación del supermercado. También hay un cambio para los amantes del efectivo. En el futuro habrá máquinas de cambio de monedas en casi todas las sucursales de Kaufland. Pero ahora llegan malas noticias del gigante de las compras. Se espera que cinco sucursales cierren a principios de 2025.

Kaufland cierra cinco de sus sucursales en toda Alemania. ©Michael Geschtenbauer/Imago

Reporta esto eco 24. En total, cinco sucursales tendrán que cerrar sus puertas entre junio de 2024 y marzo de 2025. Siegen y Greiz comenzarán en junio de 2024. Le seguirá Bochum-Ruhrpark en septiembre de 2024. En enero de 2025, la sucursal cerrará a las el Palacio Vest en Recklinghausen y finalmente en marzo en Dortmund-Mengede.

Cinco sucursales de Kaufland deben cerrar: estas sucursales se han visto afectadas

gana

grez

Parque Bochum-Ruhr

Palacio de Recklinghausen occidental

Dortmund Mingede

Kaufland cierra cinco sucursales: el detonante son razones económicas

Contrarrestar eco24 El grupo explica los motivos del cierre, aunque las cinco sucursales allí no están explícitamente confirmadas. Por tanto, las razones son de naturaleza económica. “Evaluamos cada sitio individualmente en cuanto a su potencial de desarrollo a largo plazo y teniendo en cuenta las condiciones generales del contrato de arrendamiento”, explica Coffland, pero no existe correlación entre los cinco cierres. Los clientes de los supermercados tampoco tienen que preocuparse por nuevos cierres. Porque aquí todavía no se conocen otros. Completamente diferente: en Munich abrió recientemente una nueva sucursal del gigante comercial Abrió sus puertas a los visitantes.

