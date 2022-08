La alergia al sol ya existe – aquí puedes averiguar si tú también la padeces

dividir, rasgar

También se conoce como erupción de luz polimorfa y estropea rápidamente el verano. Aquí hay algunos síntomas que indican sensibilidad al sol.

Hace unos años, recibí un diagnóstico que me habría alegrado de un ex gótico: soy alérgico al sol.

En realidad, es más una alergia que una reacción alérgica (hablaremos de eso en un momento), pero se manifiesta en mi piel en forma de bultos pequeños, horribles y que pican cada verano.

Esta erupción leve se llama polimorfa y aparece como una erupción que se desarrolla cuando la piel se expone a la luz solar. Y aunque la piel puede ser sensible al sol por muchas razones, la fotosensibilidad es el tipo más común de fotosensibilidad. Es muy molesto.

Por lo general, comienza en el dorso de la mano y luego sube lentamente por el brazo. Rascarme lo empeora, pero me pica tanto que me despierto en medio de la noche para rascarme las manos. Además, no se ve bonito en absoluto: una vez un idiota hizo un comentario sobre mis manos de “zombi” en una fiesta.

Primero, recibí varios diagnósticos erróneos de eczema antes de darme cuenta de que era mi erupción solar anual, que es algo común. De hecho, afecta al 15 por ciento de todas las personas y más comúnmente afecta a mujeres de piel clara en su adolescencia y veinte años, que tienen más probabilidades de vivir en el norte y tener antecedentes de las condiciones en su familia.

Sensibilidad al sol: algunas personas son especialmente propensas a las erupciones con comezón

Le pedí a un dermatólogo que me diera toda la información sobre la sensibilidad al sol.

Primero, no es exactamente lo mismo que la sensibilidad. dice el Dr. Whitney Hay, MD, jefa de dermatología de la Facultad de medicina de la Universidad de Colorado.

Sin embargo, es comprensible por qué a menudo se la denomina “alergia al sol”. Las alergias ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a las proteínas de los alimentos, el polen o la caspa de los animales. Por otro lado, la erupción de luz polimorfa es fotosensibilidad, o la respuesta del cuerpo a los rayos ultravioleta.

Los médicos aún no conocen la causa exacta, pero en las personas con fotodermatitis, la exposición a los rayos UV del sol desencadena una respuesta inmunitaria que provoca inflamación, hinchazón, picazón y varios tipos de erupciones, incluidas pequeñas ampollas y piel hinchada que parece tiene inflamación. pintar.

Mano cubierta de pequeños bultos por la sensibilidad al sol. © Daniel Bruno / Getty Images

“Incluso ahora, cuando es muy común, todavía no sabemos exactamente por qué las personas lo padecen”, continúa Hay.

Pero el paso del tiempo da información. La forma en que se desarrolla la erupción con el tiempo es una indicación importante de que se trata de fotodermatitis y no de otra enfermedad de la piel.

“La hinchazón y el enrojecimiento generalmente aparecen de 4 a 6 horas después de que la piel se expone al sol”, dice Hay. “La erupción, el enrojecimiento, la hinchazón, la picazón y síntomas similares duran de dos a tres días. Luego, el sistema inmunitario deja de responder lentamente y la piel vuelve a la normalidad”.

Suele darse a principios de verano, cuando nuestra piel está más expuesta al sol. Para mí, la erupción suele aparecer en junio, luego empeora progresivamente hasta que comienza a reaparecer a mediados del verano. Esto es bastante típico, cuanto más tiempo esté la piel expuesta al sol, menos síntomas habrá.

No hay cura para la alergia al sol, pero los síntomas se pueden tratar

Pero el verdugo no solo ocurre en verano. Si estoy de vacaciones en un lugar cálido en el invierno, puedo estar seguro de que estará funcionando en 24 horas. no es divertido.

No hay cura, pero la enfermedad se puede curar. En lugar de esperar a que el sarpullido desaparezca por sí solo, puede obligar a su cuerpo a enfrentar el problema. Hay dice que tuvo un interno con fotodermatosis polimorfa que usó luces ultravioleta para forzar una reacción y hacerla más rápida. (Aunque debe tener en cuenta que se sospecha que las camas de bronceado inducen cáncer de piel. Si bien las lámparas UV se usan para tratar afecciones de la piel como la psoriasis, primero debe consultar a su médico sobre el uso de una para la fotodermoabrasión).

De lo contrario, se recomiendan los corticosteroides para uso externo. Por experiencia personal, puedo decir que los ungüentos que alivian la picazón también son una bendición.

La prevención también es importante, lo que significa usar mangas largas y un sombrero grande. Y podría pensar que el protector solar es útil, pero no hace mucho. Se necesita muy poca luz solar para causar una reacción, por lo que el protector solar tiene poco efecto, dice Hay. en general No hay necesidad de protector solar, como muestran estas 19 fotos escalofriantes (Lo cual, sin embargo, no debe tomarse a la ligera).

Pero la buena noticia es que la dermatomiositis no daña la piel a largo plazo. “No es nada peligroso”, confirma Hay. “No causa cáncer ni infección, y no es contagioso”.

Lo peor de ella es su aspecto, pero lo positivo es que tienes una excusa para salir siempre con paraguas. El riesgo disminuye con la menopausia: algunos estudios sugieren que la enfermedad de la piel está relacionada con la hormona femenina estrógeno.

Este artículo apareció por primera vez en inglés.